Crianças e um bebê são encontradas com vida após queda de avião na Amazônia

Três crianças e um bebê, que estavam 17 dias desaparecidos após a queda de um avião na parte colombiana da Floresta Amazônica, foram encontrados vivos na quarta-feira (17). A informação foi confirmada pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, no Twitter. As três crianças têm 13, 9 e 4 anos, enquanto o bebê tem apenas 11 meses.

“Depois de um árduo trabalho de busca realizado por nossas Forças Militares, nós encontramos com vida as quatro crianças que haviam desaparecido em um acidente aéreo em Guaviare”, disse. “Uma alegria para o país”.

VEJA MAIS

Autoridades trabalham com a hipótese de que as crianças tenham saído do avião e tentado sobreviver na mata. No local, foram encontradas, por exemplo, frutas que serviram de alimento ao grupo. O acidente resultou na morte do piloto, da copiloto e da mãe das crianças.

De acordo com o jornal El Tiempo, após o resgate, as crianças estão sob a guarda da Armada Nacional.