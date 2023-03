Acidente: avião cai na divisa entre Pará e Tocantins e deixa seis mortos; vídeo

Seis pessoas ficaram feridas após a queda de um avião de pequeno porte, na tarde desta sexta-feira (24), em Conceição do Araguaia, perto da divisa entre Pará e Tocantins. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa).

A aeronave havia decolado pouco antes do acidente e caiu perto do Aeroporto de Conceição do Araguaia. Na queda, em uma área com muita vegetação, várias árvores foram derrubadas e o avião se quebrou no meio e espalhou destroços.

O barulho chamou atenção de moradores de áreas próximas. Com ajuda deles, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado para o resgate. As seis vítimas foram encaminhadas, com vida, para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA).

O HRCA não tem autorização para divulgar boletins sobre o estado dos pacientes. No entanto, após receberem alta, devem ser ouvidos pelo Seripa e pela PC para tentar explicar o que pode ter causado o acidente.