Avião de pequeno porte cai e deixa duas pessoas feridas

Uma aeronave de pequeno porte caiu, nesta terça-feira (28), em uma mata. O caso aconteceu em Goiânia (GO) e as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Entre elas, o piloto e uma passageira. Ambos ficaram feridos.

O bimotor foi encontrado em uma região próximo ao bairro Santa Genoveva, atrás de um centro esportivo. De acordo com a coorporação, nove viaturas estiveram no local para o socorro. Não há informações oficiais sobre as causas do acidente. Os socorristas relataram uma grande quantidade de fumaça saindo da aeronave.

VEJA MAIS

A mulher, de 29 anos, foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia - Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Ela ficou presa às ferragens da aeronave, teve fratura exposta em um membro inferior do corpo, além de laceração profunda. Já o piloto foi encontrado fora do avião e teve fratura no membro superior direito. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos dois acidentados.