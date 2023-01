Avião de pequeno porte cai em praia do Ceará e piloto morre no acidente; vídeo

Uma aeronave ultraleve caiu no litoral do Ceará após explodir no ar. O caso aconteceu nesta quinta-feira (05), em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. O piloto, e proprietário do avião, Francisco Sergio Menescal de Macedo, de 74 anos, morreu no acidente. Com informações do site O Povo.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Banhistas relataram que a aeronave explodiu e os destroços caíram no mar. Cinco guarnições especializadas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Nas imagens, é possível ver o ultraleve e o socorro a pelo menos uma vítima.

Assista ao vídeo:

Banhistas e salva-vidas auxiliaram na retirada dos destroços do mar e no socorro de piloto.