Avião roubado de Almir Sater pode ter sido utilizado para tráfico de drogas na Bolívia

O avião do cantor e ator Almir Sater, que foi roubado em 'arrastão' em setembro de 2021, pode estar na Bolívia e sendo usado para o tráfico de drogas. A investigação é feita pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco). As informações são do G1/MS.

O caso aconteceu em Aquidauana e, além do avião de Sater, outras duas foram roubadas. Uma grande apreensão de aerovanes foi feita em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. As roubadas no Brasil podem estar entre elas, segundo a delegada responsável pelo caso, Ana Cláudia Medina.

A Polícia Civil entrou em contato com as autoridades bolivianas para que seja feita perícia técnica nos aviões em Santa Cruz de La Sierra.

O Caso

O roubo das aeronaves, no dia 6 de setembro de 2021, aconteceu por volta de 2h, e envolveu pelo menos 18 criminosos, de acordo com a Polícia. Um vigia foi rendido e obrigado a abastecer cada avião.

Ainda segundo informações da Polícia, os bandidos estavam fortemente armados e alguns falavam 'língua espanhola'.