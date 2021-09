Aviões do cantor Almir Sater, de ex-prefeito e de pecuarista são roubados para fuga em MS

Três aeronaves foram roubadas do aeroporto de Aquidauana, região oeste de Mato Grosso do Sul, na madrugada desta segunda-feira (06). Segundo a polícia, um grupo com cerca de 18 criminosos rendeu o vigia do aeroporto e o obrigou a abastecer os aviões. As informações são do portal G1 MS.

Equipes de Campo Grande e demais órgãos de segurança estadual e federal já foram comunicados sobre a situação. Uma das hipóteses é que parte dos bandidos seria do interior paulista e outra parte de Mato Grosso do Sul. Eles teriam fugido para a Bolívia.

Na fuga foram levados os seguintes aviões: um do tipo bonanza v35b, matrícula PTING, de propriedade do pecuarista e ex-prefeito de Aquidauana José Henrique Trindade; um do tipo Sky Lane, matrícula PTKDI, do pecuarista Zelito Alves Ribeiro e de seu sócio, Joel Jacques; e um do tipo Sky Lane, matrícula PTDST, do cantor Almir Sater.

Ainda segundo a polícia, como não havia iluminação, os homens entraram pelos fundos e, de início, tentaram levar uma aeronave. Em seguida, renderam o vigia, o obrigaram a fazer o abastecimento, amarram o homem e fugiram.

Uma testemunha já conversou com a polícia e disse que chegou a escutar o barulho do momento em que levantavam voo, mas achou que fosse alguma emergência médica e, por isso, não foi verificar.

Desde a madrugada desta segunda-feira (6), o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) está investigando o caso e saiu de Campo Grande para fazer perícia. Horas antes, o Dracco entrou em contato com a Força Aérea Brasileira (FAB) para verificar se os radares instalados nas fronteiras registraram os voos dessas três aeronaves, por se tratar de um trajeto clandestino.