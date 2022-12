Avião que saiu do Rio de Janeiro com destino aos EUA sofre forte turbulência; 5 ficaram feridos

Passageiros de um voo que saiu do Rio de Janeiro com destino a Houston, nos Estados Unidos, foram pegos de surpresa por uma turbulência que deixou ao menos cinco feridos, nesta segunda-feira (19).

Segundo informações do portal UOL, um voo da companhia aérea United Airlines partiu do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 21h49. No caminho, que tinha como destino o Aeroporto Intercontinental George Bush, o avião passou por uma forte turbulência, enquanto sobrevoava Cancún, no México.

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, sendo dois passageiros e três tripulantes, que foram recebidos pela equipe médica após o pouso, que ocorreu às 5h30, e levados para um hospital local com ferimentos leves.

O caso ocorreu apenas um dia após uma aeronave que partiu dos Estados Unidos com destino a Honolulu, no Havaí, passar por uma forte turbulência que deixou 11 pessoas gravemente feridas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)