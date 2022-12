Forte turbulência deixa mais de 30 feridos em voo com destino ao Havaí

Uma forte turbulência deixou mais de trinta pessoas feridas em um avião que seguia de Phoenix para o Havaí, nos Estados Unidos. O caso ocorreu no último domingo, 18 de dezembro. Entre os feridos, pelo menos 11 tiveram ferimentos graves e três eram comissárias de bordo.

VEJA MAIS

O jornal local Hawaiian News Now revelou que a turbulência ocorreu cerca de 30 minutos antes do pouso, que teve como destino a cidade de Honolulu. A aeronave estava cheia, com 278 passageiros e 10 tripulantes.

A turbulência foi tão forte que passageiros relataram que as pessoas chegaram a voar de seus assentos. A equipe médica informou que atendeu passageiros com ferimentos na cabeça, náuseas, perda de consciência, hematomas e cortes. Apesar do susto, todos estão em condições estáveis, revelou o diretor do Serviço de Emergências de Honolulu, Dr. Jim Ireland.

Uma das passageiras entrevistada pelo portal de notícias havaiano declarou que não existiram avisos antes da turbulência. Kaylee Reyes conta que sua mãe havia acabado de se sentar e não teve tempo de afivelar o cinto de segurança, voando contra o teto durante a turbulência.

Uma imagem publicada pelo jornal local mostra um pedaço do teto da aeronave danificado. Confira:

Uma investigação procura desvendar o que de fato ocorreu durante a turbulência. A hipótese é de que o avião tenha passado por uma tempestade. Mesmo com o acidente, a aeronave pousou com segurança em seu destino.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)