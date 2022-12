Avião cai e mata piloto de 34 anos em Goiás; vídeo mostra homem molhando a aeronave

Nesta segunda-feira (19), um avião agrícola caiu na zona rural de Bom Jesus de Goiás, no sul do estado. Um vídeo feito por testemunhas mostra um homem jogando água na aeronave caída no chão. As informações são do G1 Goiás.

O acidente aconteceu por volta de 6h50 e só o piloto estava dentro da aeronave. O delegado Juliano Campestrini informou que o homem foi retirado do avião por populares e, em seguida, encaminhado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, contou que a vítima tinha 34 anos.

VEJA MAIS

O delegado Juliano disse ainda que a Polícia Civil solicitou os pedidos periciais para a investigação e acionou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) que fica responsável pela apuração, mas até o momento o Cenipa não informou se já está investigando o acidente.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).