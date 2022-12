Medalhista olímpico escapa sem ferimentos de acidente aéreo no Quênia; veja

Nasceu de novo! O queniano David Rudisha, bicampeão olímpico e recordista dos 800m no atletismo, sobreviveu a um acidente aéreo em seu país natal. Melhor ainda, David não sofreu nenhum ferimento. Além dele, mais cinco pessoas estavam na aeronave, voltando de um evento esportivo, no momento do impacto.

"O motor do avião parou de repente. O piloto viu um espaço livre onde tentou pousar o avião, mas uma de suas asas atingiu uma árvore quando o avião começou a girar antes de pousar no campo rochoso", explicou Rudisha, em entrevista a um jornal local.

Apenas um dos passageiros, o presidente da Quênia Masters Athletics, Stephen Ole Marai, precisou ser transferido para um hospital para receber tratamento. O dirigente teve uma lesão na costela direita, mas não corre perigo.

"Foi um episódio assustador em que você segura o coração na mão enquanto ora a Deus. O piloto fez um trabalho incrível para manter o avião estável por muito tempo", concluiu o atleta, que conquistou duas medalhas de ouro olímpicas nos 800m, em Londres 2012 e Rio 2016.