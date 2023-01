Chance de sobreviventes em acidente aéreo com 72 passageiros no Nepal é 'nula'

O governo do Nepal decretou luto nacional no último domingo (15), após acidente aéreo com 72 pessoas a bordo. Segundo as autoridades locais, há confirmação de pelo menos 68 mortes. As informações são da Agência Brasil.

VEJA MAIS

Embora a possibilidade de sobreviventes seja considerada pequena, as equipes de buscas seguem fazendo trabalhos na área do acidente.

"Rezamos por um milagre, mas, a esperança de encontrar alguém vivo é nula", disse Tek Bahadur, chefe do distrito de Taksi, local onde o avião caiu.

Nas redes sociais, vídeos circularam com registro do momento em que o avião perde o controle e voa baixo, momentos antes de colidir com o solo.