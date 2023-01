Avião bimotor com 72 pessoas a bordo cai, na manhã deste domingo (15), no Nepal; vídeo

Um avião bimotor com 72 pessoas a bordo caiu, na manhã deste domingo (15), no oeste de Pokhara, no Nepal. Um porta-voz das forças armadas do país informou que 44 corpos já foram retirados do local do acidente. A aeronave, uma ATR 72, havia decolado de Katmandu, capital do país, antes de sofrer o acidente. As causas do acidente ainda são investigadas.

O avião era operado pela empresa de voos domésticos Yeti Airlines. Um representante da companhia aérea informou que dentre os ocupantes estão duas crianças, quatro tripulantes e 15 estrangeiros. A aeronave levava, além de 57 nepaleses, cinco indianos, quatro russos, um irlandês, dois sul-coreanos, um australiano, um francês e um argentino, disse uma autoridade do aeroporto do Nepal.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a queda do avião bimotor no oeste de Pokhara, no Nepal, momentos antes do impacto. O primeiro-ministro do Nepal, Pushpa Kamal Dahal, convocou uma reunião de gabinete de emergência após a queda do avião, disse um comunicado do governo.