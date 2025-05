Projeto Carroceiro leva atendimento veterinário gratuito à animais da ilha de Maiandeua, no Pará

Mais de 60 animais utilizados no trabalho de tração devem ser atendidos gratuitamente nos próximos dias 22 e 23 de maio, na ilha de Maiandeua, localizada no município de Maracanã, nordeste paraense. O atendimento será realizado pela equipe Projeto Carroceiro, da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), como parte da 27ª ação itinerante da iniciativa.

O projeto, que realiza o atendimento gratuito de animais usados no trabalho de tração, vai atender cavalos, burros e jumentos utilizados por charreteiros das vilas de Fortalezinha, Camboinha e Nazaré.

“Realizamos esse trabalho em Algodoal há dez anos. Antigamente o uso de animais ocorria somente em Algodoal, mas com o aumento do turismo, algumas pessoas estão adquirindo animais também nas outras vilas. Com isso, cria-se uma extensão tanto dos serviços, quanto dos problemas”, explica o coordenador do Projeto Carroceiro, professor Djacy Ribeiro.

Cuidados

A equipe, formada por médicos veterinários e bolsistas do projeto, vai realizar atendimento clínico, controle de ectoparasitas, vermifugação, curativos e microchipagem dos animais, além de orientações técnicas aos tutores. A ação vai ocorrer quinta-feira (22), das 14 às 16h e na sexta (23), das 8 às 12h, na praia de Fortalezinha.

A Área de Proteção Ambiental (APA) Maiandeua-Algodoal tem como um dos principais meios de transporte o uso de charretes, sendo o uso de veículos automotores terrestres proibido. A mais conhecida das vilas da APA é Algodoal, muito frequentada por turistas que visitam o estado. A equipe do projeto já realizou várias ações itinerantes em Algodoal, e percebeu a necessidade de visitar também as outras vilas.

A ação do Projeto Carroceiro foi motivada por um pedido do Ministério Público de Maracanã e da Secretaria de Meio Ambiente do Município, que receberam denúncias sobre a situação dos animais nos locais que o projeto pretende atender. “Recebemos a solicitação para que fizéssemos tanto o atendimento dos animais, quanto a conscientização da população e dos charreteiros. A situação dos animais é muito precária. Estão expandindo novos pontos turísticos, especialmente em Fortalezinha, e deslocando animais para lá, sem nenhum cuidado necessário”, diz Djacy Ribeiro.

Serviço

27ª ação itinerante do Projeto Carroceiro.

Data: 22 de maio, 14 às 16h, e 23 de maio, das 8 às 12h.

Local: praia de Fortalezinha.

Animais que serão atendidos: burros, cavalos e jumentos.

Serviços: atendimento clínico, controle de ectoparasitas, vermifugação, curativos e microchipagem e orientações técnicas aos tutores.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade