MC Ryan é preso após danificar gramado de estádio com Lamborghini em São Paulo

O cantor MC Ryan foi detido em flagrante na madrugada deste sábado (10/5), em Piracicaba, no interior de São Paulo, após realizar manobras perigosas com uma Lamborghini e danificar o gramado do Estádio Barão da Serra Negra. Antes de sua apresentação no local na noite de sexta-feira (9/5), o funkeiro fez “cavalos de pau” dentro do campo.

O estádio, que é considerado patrimônio da cidade e abriga os jogos do XV de Piracicaba, teve o gramado visivelmente prejudicado, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo contratante do evento e conduziu o cantor ao 1º Distrito Policial, no centro da cidade. Segundo o delegado André de França, MC Ryan poderá responder tanto criminal quanto civilmente pelos danos causados.

“Aqui a gente analisa seriamente o que aconteceu, principalmente porque envolveu um patrimônio público que é um ícone da cidade de Piracicaba. Vamos dar continuidade às investigações para buscar mais elementos probatórios. Ao final, além da esfera criminal, ele pode ser responsabilizado civilmente no inquérito policial pelos danos provocados no estádio”, afirmou o delegado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o artista chegou a tentar fugir após ser avisado pela produtora do evento de que teria que arcar com os prejuízos.