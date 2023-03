​Programa Recomeçar inicia cadastro em 11 municípios atingidos por desastres naturais no Pará

Moradores de 11 municípios paraenses atingidos por desastres naturais serão beneficiados pelo Programa Recomeçar, do Governo do Pará, que oferece um salário mínimo às famílias prejudicadas. O cadastro começa nesta quarta-feira (29). Cametá, Igarapé-Açú, Abaetetuba, Oriximiná, Xinguara, Rurópolis, Aveiro, Jacareacanga, Dom Eliseu, Marabá e Pacajá estão entre os municípios afetados pelas fortes chuvas registradas neste inverno amazônico.

Em Cametá, Região de Integração do Tocantins, a chuva forte deixou ruas alagadas e moradores ilhados, na madrugada da última segunda-feira (27). Uma força-tarefa do Governo do Estado já está na região auxiliando os moradores atingidos em seis bairros.

VEJA MAIS

O governador do Pará, Helder Barbalho, de​​terminou ações rápidas das secretarias de governo, entre as quais estão a distribuição de kits humanitários e o acesso amplo ao benefício do Programa Recomeçar. O benefício é para que as famílias atingidas possam adquirir novamente bens que foram perdidos.

“Somados a isso, também estaremos com as ações da Secretaria de Cidadania e demais órgãos para beneficiar e atender à comunidade do município de Cametá”, enfatizou o governador.

Para os cametaenses que perderam documentos, haverá serviços de emissão de RG, certidões de nascimento e óbito por meio das carretas do Programa “Territórios pela Paz (TerPaz) Itinerante”. Os atendimentos iniciam nesta quarta e devem prosseguir até sexta-feira (31), na Estação Cidadania.

Números

De acordo com a Defesa Civil Estadual, mais de R$ 6,6 milhões foram investidos na assistência aos moradores dos municípios afetados. Cerca de 100 mil toneladas de alimentos já foram distribuídas às vítimas, que também receberam mais de 5.650 kits de higiene, 7.842 kits dormitórios, colchões e água potável.