Deslizamento em Abaetetuba: programa 'Recomeçar' assiste 103 famílias com auxílio econômico

O Governo do Pará entregou benefícios do Programa “Recomeçar”, na manhã desta terça-feira (7), a 103 famílias, que tiveram residências atingidas pelo deslizamento de terra ocorrido no dia 25 de fevereiro, em Abaetetuba, na região de integração do Tocantins. Até o final desta semana, ao todo, 150 famílias serão contempladas com o valor de um R$ 1.302,00, pago em parcela única pelo Banco do Estado do Pará (Banpará). O valor é destinado à recomposição dos danos estruturais em moradia ou em bens de uso doméstico.

"No final de fevereiro, nos comprometemos com as famílias em correr atrás do benefício do 'Programa Recomeçar', para amenizar os impactos nas vidas dos moradores e hoje estamos entregando os cheques a 103 famílias. O governo também garantirá mil cestas humanitárias para os atingidos. Nós realizamos também o cadastro do programa 'Sua Casa' e todos aqueles que tinham terreno fizeram a inscrição para receber o benefício de construção", explica a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que participou da cerimônia.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e coordenador geral da Defesa Civil do Estado, coronel Jayme Benjó, explica que a corporação realiza, desde o dia do acidente, a coordenação das ações de governo das várias secretarias que estão fazendo frente ao desastre. "Seguimos com as análises de solo, fazendo a retirada das famílias quando necessário. Já são 150 famílias impactadas. Estamos somando esforços para mitigar os efeitos do desastre no município", pontua.

"O susto foi grande! Foi desesperador ver todo mundo tentando se salvar e salvar as suas coisas. Muito triste, porque começou a estalar tudo, mas tivemos o apoio do governo após o ocorrido, garantindo todo o suporte que precisávamos. Tenho muito a agradecer. A ajuda desse programa faz a diferença, porque vai nos ajudar a recomeçar a nossa vida. Essa manhã representa uma esperança para nós", diz a empregada doméstica Socorro Costa.

A prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, ressalta a importância da atuação integrada junto ao governo na contenção da crise. "A parceria com o governo tem sido constante e o diferencial para conseguir amenizar os impactos na vida das famílias atingidas. Cada passo que avançamos é graças a essa parceria, que busca garantir o recomeço de vida dos moradores. Agradecemos pela presença das instituições, para garantir que estamos juntos, para que os moradores saibam que eles não estão sós e saibam que podem contar com a gente", afirma.

O autônomo Alexandre Alves, que morava e também trabalhava em uma das casas impactadas pelo desastre, destaca o quanto o apoio do poder executivo estadual tem feito a diferença. "Minha situação financeira ficou muito prejudicada e essa ajuda do governo veio em uma hora fundamental. Vai nos ajudar demais. Saio daqui com o coração mais tranquilo pelo olhar e cuidado que estão tendo por nós", assegura.