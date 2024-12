Programa paraense de educação sobre Amazônia ganha prêmio internacional

O programa brasileiro de formação de professores e desenvolvimento de materiais pedagógicos sobre a Amazônia - intitulado Itinerários Amazônicos - venceu uma premiação internacional concedida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Socialab. No Pará, o programa implementa o componente curricular “Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima” em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc).

VEJA MAIS

O projeto de iniciativa do Instituto iungo enfrentou mais de 270 concorrentes e foi reconhecido na categoria “Programas curriculares”. O prêmio do BID busca destacar as melhores experiências educacionais da América Latina e do Caribe que preparam crianças, adolescentes e jovens para enfrentar as mudanças climáticas.

Os jurados consideraram o programa brasileiro inovador e com grande impacto no desenvolvimento da cidadania verde na região. Além dessa conquista, o “Itinerários Amazônicos” também foi finalista do Reimagine Education, prêmio considerado o “Oscar” da educação, que ficou entre os 25% melhores projetos do mundo.

A complexidade da Amazônia é o eixo principal do programa, em diversas áreas do conhecimento, como Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, com metodologias ativas para incentivar o protagonismo dos estudantes.

“O Itinerários Amazônicos é dos jovens e educadores amazônidas, das equipes gestoras das escolas e dos formadores das redes de ensino. O programa é uma resposta à necessidade de agir, com urgência, para enfrentar os desafios relacionados às questões climáticas, desigualdades e à promoção da vida e educação das diversas populações do planeta”, afirma Paulo Andrade, presidente do iungo.

O projeto atua em oito estados da Amazônia Legal. Dentre os apoiadores estão diversas instituições, incluindo o Instituto MRV, a rede “Uma Concertação pela Amazônia”, o BNDES e a Vale.