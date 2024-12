Usinas da Paz se destacam na etapa nacional da Expo Favela Innovation Brasil

As Usinas da Paz são destaque, pelo segundo ano consecutivo, na Expo Favela Innovation Brasil. A programação da feira nacional de negócios com exposição de empreendimentos criados e desenvolvidos nas periferias brasileiras foi aberta nesta sexta-feira (6), na cidade de São Paulo (SP), reunindo 500 expositores de todo o País.

Durante o evento, um estande montado pelo Governo do Pará apresenta ao público o trabalho realizado em cada Usina e os resultados obtidos nas comunidades. Os complexos de cidadania do governo estadual se consolidaram como grandes centros de referência no fomento ao empreendedorismo.

Desde 2021, as UsiPaz vêm promovendo transformação social a partir da oferta de cursos gratuitos de educação e capacitação profissional, e garantindo oportunidades em outras áreas, como esporte e cultura.

Política pública

Para a secretária-adjunta de Articulação da Cidadania, Alessandra Amaral, é muito importante que o Brasil possa conhecer o trabalho eficiente realizado nas Usinas. “Ficamos muito felizes de estarmos participando dessa programação, e com a sensação de que estamos no caminho certo. Aqui estamos mostrando para o País o que o Pará tem promovido em políticas públicas e desenvolvimento para as comunidades, além dos programas e serviços disponibilizados nas Usinas da Paz”, informou a gestora.

A coordenadora da Usina da Paz Cabanagem, em Belém, Ivanilda Vieira, que participa da programação, ressaltou que “as Usinas da Paz são grandes centros localizados nas periferias paraenses que têm buscado aprimorar o que as comunidades têm de melhor a oferecer, dando oportunidades e qualificação a todos”.

Oportunidade - A programação nacional também conta com a participação de dez empreendedores paraenses, que vivenciam a experiência de apresentar suas iniciativas ao público e possíveis investidores. Os representantes do Pará foram selecionados a partir da etapa local, a Expo Favela Innovation Pará, realizada no último mês de novembro, em Belém, com parceria do governo do Estado.

O artista plástico Gabriel Cardoso, que encontrou na arte uma forma de empreender e escrever uma nova história de vida, destacou que a participação no evento é uma enorme oportunidade. “No ano passado eu perdi minha casa e quase fui morar na rua. Foi quando decidi investir no meu trabalho e mudar de vida. Hoje, estou aqui, pela primeira vez em São Paulo, em um evento tão grande”, contou o artista, que apresentou o projeto “Afrofuturismo Amazônico”, cujo objetivo é levar capacitação e empreendedorismo por meio da arte para jovens de áreas periféricas.

Quem também representa o Pará na Feira é a empreendedora Raimunda do Socorro, moradora do município de Castanhal (Região Metropolitana de Belém), com sua produção de licores feitos com frutas e outros materiais típicos da culinária paraense. Ela, que já trabalhou como doméstica, encontrou no empreendedorismo uma forma de mudar sua trajetória profissional e gerar mais renda para a família. “Através da minha participação na Expo Favela pude aumentar a visibilidade do meu negócio e gerar mais renda. Estou muito feliz com essa oportunidade”, disse Raimunda.

O evento conta com ampla programação, incluindo palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches, mentorias, debates, cursos, shows, exibição de filmes, desfiles e outras iniciativas.