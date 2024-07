Pode fazer procedimentos estéticos no verão? Especialista orienta os cuidados

Botox, preenchimento labial, peelings e outros procedimentos estéticos estão em alta num momento em que muitas pessoas querem se sentir bem e bonitas para o verão. Entretanto, o período das temperaturas mais elevadas e de oportunidades mais frequentes de exposição ao sol, como as idas a praias e piscinas, requerem maior cuidado com a escolha do procedimento a fazer. Alguns deles podem não ser recomendados para o período, conforme explica o biomédico Ronan Moraes.

Com oito anos de atuação no mercado, Ronan comenta que o universo da beleza vem crescendo muito e trazendo cada vez mais novidades, o que é ótimo para um público preocupado com a aparência e a autoestima.

"A gente sabe que vai envelhecer, mas cada vez mais as pessoas querem envelhecer bem, se sentindo bonitas. Então tem estado em alta procedimentos como aplicação da toxina botulínica, que é o botox, para tratar linhas de expressão sem dar volume no rosto, tem o preenchimento labial de forma mais natural, o contorno do rosto, o tratamento de manchas sem agredir a pele, sempre com um bom profissional para um tratamento individualizado", comenta.

Entretanto, neste período de verão, Ronan alerta que alguns procedimentos podem não ser muito indicados.

"Os peelings são muito importantes, mas, no verão, a gente, na nossa região, que há uma incidência de sol muito intensa, a gente preconiza não fazer peeling nessa época, porque é um procedimento que sensibiliza mais a pele, corre o risco de gerar alguma mancha, então a gente acaba indicando mais para o segundo semestre, lá para agosto", orienta.

O biomédico Ronan Moraes esclarece os cuidados com procedimentos estéticos no verão. (Igor Mota / O Liberal)

VEJA MAIS

Outros procedimentos que exigem precaução são os a laser: "Tem procedimento com laser em alta e baixa potência. O perigo maior são os de alta potência. O que a gente usa aqui no consultório é de baixa frequência, mas mesmo esse deixa a pele sensibilizada, em média, de 15 a 30 dias, dependendo do organismo".

"Alguns procedimentos injetáveis também têm risco nesse período, como os microvasos, que é semelhante ao tratamento de varizes, mas a gente faz para procedimento estético. Não pode fazer porque se você pegar sol, pode criar uma mancha, então o paciente não vai gostar do resultado final. Assim, a gente preconiza não fazer nessa época".

Por outro lado, Ronan comenta alguns procedimentos que são mais liberados e até indicados para este período de maior calor e exposição ao sol:

"Botox e preenchimento, onde não tem nenhum hematoma ou inchaço, a gente pode fazer tranquilamente. Limpeza de pele, uma boa hidratação, tratamentos com bioestimuladores estão todos liberados. E, para quem já se expôs ao sol, já aproveitou o verão, é recomendado cuidado extra com hidratação, inclusive com hidratantes injetáveis, que gera uma hidratação imediata muito intensa na pele".

Ronan enfatiza a importância de procurar profissionais qualificados para evitar intercorrências médicas e também garantir a qualidade do serviço: "É muito importante um bom profissional, que trabalhe com boas marcas, que não dilua os produtos - porque acontece e diminui muito a eficiência do botox, por exemplo, que duraria seis meses e, às vezes, não chega a dois. Além disso, tem que se certificar de que todos os produtos são aprovados pela Anvisa, é preciso fazer uma avaliação individualizada, teste de alergia e, assim, garantir mais segurança para o seu procedimento".