Apesar do calor durante o ‘verão amazônico’, Pará terá chuvas acima da média em julho, prevê Inmet

Mesmo com o tempo ensolarado e as altas temperaturas devido ao “verão amazônico”, que já é tradicional durante o mês de julho no Pará, o Estado deverá registrar chuvas acima da média, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Belém e Região Metropolitana, o volume pluviométrico poderá ser de 150 mm até 200 mm, com temperaturas de até 35ºC, como detalha o meteorologista José Raimundo Souza, do 2º Distrito Meteorológico (Disme) do Inmet.

Diferente do observado em junho, quando foi registrado uma média de chuvas de 193.9 mm, julho deverá ter chuvas irregulares e pontuais, sobretudo durante à tarde, na Grande Belém. “As chuvas não vão acontecer somente à noite. O total de chuvas esperado é de 156 mm. E, aproximadamente, a previsão é que chova entre 150 a 200 mm. Isso significa que é de 10% a 15% acima do esperado. Estamos em um mês dominado pelas chuvas, já que não temos nenhum fenômeno no Oceano Pacífico. As águas continuam neutras”, afirma.

“O que vai estar regendo as chuvas é o Oceano Atlântico Norte, que, com as brisas, favorece nuvens. E, por vezes, pode ser de tempestades severas. Já o Oceano Pacífico está neutro. Não temos nem o La Niña, nem o El Niño”, acrescenta José Raimundo.

Mesmo com as pancadas de chuva que poderão ser observadadas, José Raimundo pontua, ainda, que as temperaturas permanecerão elevadas, podendo alcançar 34ºC na grande maioria dos dias de julho. Além disso, alguns picos de calor também podem ser registrados, com previsão de 35ºC em determinados momentos. Em dias totalmente claros, as temperaturas poderão seguir acima de 3ºC - além do previsto - por até três dias, ainda segundo o meteorologista. A tendência é que esse clima também seja observado nas demais regiões do Pará.

Interior do Pará

“O Sul do Pará será ainda mais quente, agravando [a temperatura] com a baixa umidade relativa do ar. E isso será observado em Conceição do Araguaia, Redenção, São Félix do Xingu, Xinguara e Santa Maria das Barreiras são municípios e arredores que devem apresentar altas temperaturas, superando até 36ºC e até 38ºC. Tudo isso com o ar seco. O Sul do Pará tem uma grande amplitude de máximas e mínimas, que pode atingir 20ºC e 21ºC de mínimas”, acrescenta José Raimundo.

Já em outras regiões paraenses, como as cidades de Cametá e Tucuruí, seguirão quente, além de Itaituba e Belterra, que podem registrar 34ºC de calor, com possibilidade de elevação em alguns dias. Já no primeiro fim de semana de julho, quando o fluxo em direção aos balneários e praias do interior aumenta - principalmente na região do litoral -, o previsto é que haja bastante sol. Nessa temporada de veraneio, segundo o especialista, é importante reforçar o uso do protetor, hidratação e evitar exposição prolongada aos raios solares.

Litoral

Para quem tem como destino as praias, como Salinas, por exemplo, os veranistas podem esperar um clima mais ameno, como detalha José Raimundo. “Na beira da praia, as temperaturas máximas devem ficar entre 31ºC e 32°C. São as menores temperaturas máximas que acontecem, sempre no horário entre 11h30 e 14h30, mas devido à velocidade do vento na beira da praia, que fica bem mais aumentada, em torno de 15 a 20 km/h, enquanto que, em Belém, a média será em torno de 3 km/h a 5 km/h. O vento levanta o ar quente”, reforça.

“O litoral apresenta as mais baixas temperaturas no Estado. Quem já vai para dentro de Bragança ou Salinas pode se deparar com até 33ºC e até 34ºC, para quem está fora das praias. Agora, na beira da praia, todos devem se manter protegidos. O sol direto na superfície favorece algumas queimaduras de pele. Não é bom ficar de bruços na praia por várias horas consecutivas”, alerta o meteorologista, ao lembrar dos principais cuidados nesta temporada de verão amazônico.