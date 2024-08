Primeiro resort de Castanhal tem decoração marajoara

O projeto do primeiro resort de Castanhal, o Guará Forest Resort, foi lançado oficialmente no dia 21 de junho. O empreendimento que tem o começo das obras prevista para 2026, já conta com um apartamento decorado que é uma réplica de uma das três opções de apartamentos, o Tipiti.

VEJA MAIS

A decoração é rustica, mas sem perder a modernidade com muitos elementos da cultura marajoara. (Patrícia Baía / O Liberal)

O projeto contempla uma sala de estar, sala de jantar, um quarto de casal e um banheiro. A decoração é rustica, mas sem perder a modernidade com muitos elementos da cultura marajoara que pode ser vista na decoração com o os vasos de cerâmica marajoara. Como explica Wanderlan Silva, gestor de projetos de marketing do Guará Forest Resort.

“Nossos apartamentos tem uma forte característica da cultura paraense. O nosso primeiro decorado que é uma réplica do apartamento Titipi apresenta toques característicos da cultura paraense. Todo o nosso resort tem um toque da Amazônia, mas especificamente os apartamentos são decorados com os traços marajoara”, explicou Wanderlan Silva, gestor de projetos de marketing do Guará Forest Resort.

O Guará Forest Resort será construído a pouco mais de uma hora de distância da capital paraense, BR-316 KM 52, e fará parte do Guará Accua Park.

O casal de médicos Celso Gama e Antonela Gama, mora em Belém, mas costuma sempre visitar o parque sempre que tem tempo. “Somos apaixonados por Castanhal e em especial por todas as possibilidades de entretenimento que o município oferece no que se refere a laser. Sempre que tem um feriado ou estamos de férias costumamos visitar o Guará e quando soubemos que em breve terá o resot aqui, ficamos muito felizes. A região precisa de um atrativo assim”, disse a médica Antonela Gama.

A réplica pode ser visitada com agendamento. (Patrícia Baía / O Liberal)

A CMO do Guará Accua Park, Fernanda Magalhães, conta que o resort foi idealizado para ser uma nova forma de turismo, conectado a tranquilidade da natureza.

“O Guará Forest Resort foi totalmente pensado para oferecer turismo conectando a tranquilidade da natureza com o conforto e bem estar de um resort de luxo. Apoiado pela rede internacional de hotelaria de luxo Whyndhan Garden, que fez o anuncio oficial que faria parte do projeto na ADIT Share 2024, colocando o município de Castanhal na rota dos Resorts de luxo”, disse Fernanda Magalhães.

A réplica pode ser visitada com agendamento. Para mais informações @guaraforestresort