Governo quer, ao menos, um resort com cassino em cada estado, diz ministro Celso Sabino

Nesta segunda-feira (15.07), o ministro do Turismo, Celso Sabino, defensor da aprovação do projeto de lei (PL) que legaliza os jogos de azar, afirmou, em entrevista ao vivo para a CNN, que o governo trabalha com a expectativa de haver um resort integrado por estado.

Celso Sabino afirmou que, uma vez sancionada a proposta legislativa, o governo vai aprovar estabelecimentos com esse perfil. “Apenas um empreendimento vai mobilizar mais de R$ 1 bilhão para sua implantação. Nós pretendemos ter pelo menos um (resort integrado) em cada estado da federação”.

VEJA MAIS

“Haverá estados que poderão ter mais de um, dado o seu tamanho territorial e população”, acrescentou o ministro. Os resorts integrados, segundo Sabino, permitirão que o Brasil “seja igual aos outros países do mundo que já permitem a exploração” de jogos de azar, como Estados Unidos, Uruguai, Paraguai e Argentina, que recebem brasileiros em busca da atividade.

Resort integrado

O ministro do Turismo foi categórico ao fazer a distinção para os empreendimentos a serem criados.

“A aprovação desse projeto não vai permitir que qualquer pessoa entre em qualquer bodega e passe a fazer jogos de azar. Só dentro daquele lugar (resort integrado) e dentro de uma área específica daquele local que vai poder ter jogo de roleta, jogo de baralho, jogo de dados”, disse ele.

O projeto de lei dos Jogos de Azar foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ainda, no primeiro semestre do ano de 2022, e, agora, tramita no Senado Federal. A discussão sobre a legalização de cassinos é antiga no País, data de mais de 30 anos.

A proposta encaminhada para o Senado prevê, além de cassinos em resorts e hotéis de alto padrão, a legalização do jogo do bicho e de apostas em corridas de cavalo fora de hipódromos.

Tramitação no Congresso

Em junho deste ano, a proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Agora, restam a votação no plenário da Casa, e, posteriormente, a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já declarou que a votação deve ocorrer após o recesso parlamentar, que vai de 17 de julho a 1º de agosto. Para Sabino, o projeto deve ir a plenário “nas primeiras semanas de agosto”.

“Fizemos um projeto bem amarrado, que conseguiu vencer as barreiras da Câmara. Imagino que os senadores da República terão também esse compromisso”, afirmou.