Prefeitura de Viseu abre concurso público com 450 vagas e salários de até R$ 3,5 mil
Inscrições para o concurso público da Prefeitura de Viseu começam nesta sexta-feira (24); saiba como garantir sua vaga e participar do processo seletivo
A Prefeitura de Viseu, no nordeste do Pará, divulgou a abertura de um concurso público com 450 vagas imediatas para diversos níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem áreas operacionais, administrativas, técnicas e de educação, com salários que podem chegar a R$ 3,5 mil.
As inscrições iniciam na próxima sexta-feira (24/10) e seguem até o dia 10 de dezembro de 2025, exclusivamente pela internet, no site da Fundação CETAP, banca organizadora do certame. Confira os detalhes a seguir.
VEJA MAIS
CONFIRA O EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2025 (NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR)
📌 Quais são os cargos disponíveis?
As vagas são destinadas a candidatos com escolaridade de nível fundamental, médio e superior, com destaque para o cargo de Professor de Educação Básica I, que oferta o maior número de vagas: 149.
Veja algumas das funções contempladas no edital:
Nível fundamental:
- Merendeira
- Motorista (categorias AB e D)
- Porteiro escolar
- Vigia
- Serviços gerais
Nível médio:
- Assistente administrativo
- Cuidador de crianças especiais
Nível superior:
- Professor de Educação Básica I
- Professor de Artes
- Professor de ciências
- Professor de Educação Física
- Professor de Geografia
- Professor de História
- Professor de Inglês
- Professor de Matemática
- Professor de Português
- Professor de Religião
- Advogado
- Nutricionista
- Psicólogo
- Assistente social
Os contratados terão carga horária entre 20 e 40 horas semanais, com vencimentos que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 3.500,00, de acordo com o cargo e nível de formação.
CONFIRA O ANEXO COM INFORMAÇÕES DOS CARGOS
🗓️ Como se inscrever no concurso de Viseu?
As inscrições deverão ser feitas entre 24 de outubro e 10 de dezembro de 2025, no site da Fundação CETAP: www.fundacaocetap.com.br.
Para confirmar a participação, é necessário o pagamento de taxa de inscrição, com valores que variam conforme o nível de escolaridade:
- R$ 70,00 – Nível Fundamental
- R$ 90,00 – Nível Médio
- R$ 100,00 – Nível Superior
Candidatos que possuem deficiência ou que se enquadram como hipossuficientes poderão solicitar isenção da taxa, conforme os critérios descritos no edital.
Etapas do processo seletivo
O concurso será realizado em duas fases principais:
- Prova Objetiva de Múltipla Escolha (Eliminatória e Classificatória) – para todos os candidatos.
- Prova de Títulos (Classificatória) – exclusiva para cargos de nível superior, aplicada aos candidatos aprovados na 1ª fase.
A prova objetiva está prevista para o dia 11 de janeiro de 2026, com aplicação preferencial em Viseu/PA. No entanto, poderá ocorrer em municípios vizinhos caso haja necessidade de ampliação de locais. Os turnos de aplicação poderão ser manhã, tarde e/ou noite, conforme cronograma oficial.
CONFIRA O ANEXO COM INFORMAÇÕES DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONFIRA O ANEXO COM O CRONOGRAMA COMPLETO
Para participar do concurso, os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos:
- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (com amparo legal)
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares
- Ter idade mínima de 18 anos
- Possuir a formação exigida para o cargo
- Apresentar compatibilidade de horários (em caso de acúmulo legal de cargos públicos)
- Não ter condenação que impeça o exercício da função pública
Importante: Antes de pagar a taxa de inscrição, o candidato deve se certificar de que preenche todos os requisitos exigidos no edital. Caso contrário, poderá ser impedido de assumir o cargo, mesmo que aprovado.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA