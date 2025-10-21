Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Prefeitura de Viseu abre concurso público com 450 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

Inscrições para o concurso público da Prefeitura de Viseu começam nesta sexta-feira (24); saiba como garantir sua vaga e participar do processo seletivo

Hannah Franco
fonte

Concurso público de Viseu inicia inscrições no dia 24 de outubro; entenda como se inscrever e as vagas disponíveis. (Reprodução | Freepik)

A Prefeitura de Viseu, no nordeste do Pará, divulgou a abertura de um concurso público com 450 vagas imediatas para diversos níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem áreas operacionais, administrativas, técnicas e de educação, com salários que podem chegar a R$ 3,5 mil.

As inscrições iniciam na próxima sexta-feira (24/10) e seguem até o dia 10 de dezembro de 2025, exclusivamente pela internet, no site da Fundação CETAP, banca organizadora do certame. Confira os detalhes a seguir.

CONFIRA O EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2025  (NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR)

📌 Quais são os cargos disponíveis?

As vagas são destinadas a candidatos com escolaridade de nível fundamental, médio e superior, com destaque para o cargo de Professor de Educação Básica I, que oferta o maior número de vagas: 149.

Veja algumas das funções contempladas no edital:

Nível fundamental:

  • Merendeira
  • Motorista (categorias AB e D)
  • Porteiro escolar
  • Vigia
  • Serviços gerais

Nível médio:

  • Assistente administrativo
  • Cuidador de crianças especiais

Nível superior:

  • Professor de Educação Básica I
  • Professor de Artes
  • Professor de ciências
  • Professor de Educação Física
  • Professor de Geografia
  • Professor de História
  • Professor de Inglês
  • Professor de Matemática
  • Professor de Português
  • Professor de Religião
  • Advogado
  • Nutricionista
  • Psicólogo
  • Assistente social

Os contratados terão carga horária entre 20 e 40 horas semanais, com vencimentos que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 3.500,00, de acordo com o cargo e nível de formação.

CONFIRA O ANEXO COM INFORMAÇÕES DOS CARGOS 

🗓️ Como se inscrever no concurso de Viseu?

As inscrições deverão ser feitas entre 24 de outubro e 10 de dezembro de 2025, no site da Fundação CETAP: www.fundacaocetap.com.br.

Para confirmar a participação, é necessário o pagamento de taxa de inscrição, com valores que variam conforme o nível de escolaridade:

  • R$ 70,00 – Nível Fundamental
  • R$ 90,00 – Nível Médio
  • R$ 100,00 – Nível Superior

Candidatos que possuem deficiência ou que se enquadram como hipossuficientes poderão solicitar isenção da taxa, conforme os critérios descritos no edital.

Etapas do processo seletivo

O concurso será realizado em duas fases principais:

  • Prova Objetiva de Múltipla Escolha (Eliminatória e Classificatória) – para todos os candidatos.
  • Prova de Títulos (Classificatória) – exclusiva para cargos de nível superior, aplicada aos candidatos aprovados na 1ª fase.

A prova objetiva está prevista para o dia 11 de janeiro de 2026, com aplicação preferencial em Viseu/PA. No entanto, poderá ocorrer em municípios vizinhos caso haja necessidade de ampliação de locais. Os turnos de aplicação poderão ser manhã, tarde e/ou noite, conforme cronograma oficial.

CONFIRA O ANEXO COM INFORMAÇÕES DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONFIRA O ANEXO COM O CRONOGRAMA COMPLETO

Para participar do concurso, os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos:

  • Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (com amparo legal)
  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares
  • Ter idade mínima de 18 anos
  • Possuir a formação exigida para o cargo
  • Apresentar compatibilidade de horários (em caso de acúmulo legal de cargos públicos)
  • Não ter condenação que impeça o exercício da função pública

Importante: Antes de pagar a taxa de inscrição, o candidato deve se certificar de que preenche todos os requisitos exigidos no edital. Caso contrário, poderá ser impedido de assumir o cargo, mesmo que aprovado.

 

Palavras-chave

viseu

concurso público
Pará
.
