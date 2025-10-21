Prefeitura de Viseu abre concurso público com 450 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

A Prefeitura de Viseu, no nordeste do Pará, divulgou a abertura de um concurso público com 450 vagas imediatas para diversos níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem áreas operacionais, administrativas, técnicas e de educação, com salários que podem chegar a R$ 3,5 mil.

As inscrições iniciam na próxima sexta-feira (24/10) e seguem até o dia 10 de dezembro de 2025, exclusivamente pela internet, no site da Fundação CETAP, banca organizadora do certame. Confira os detalhes a seguir.

CONFIRA O EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2025 (NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR)

📌 Quais são os cargos disponíveis?

As vagas são destinadas a candidatos com escolaridade de nível fundamental, médio e superior, com destaque para o cargo de Professor de Educação Básica I, que oferta o maior número de vagas: 149.

Veja algumas das funções contempladas no edital:

Nível fundamental:

Merendeira

Motorista (categorias AB e D)

Porteiro escolar

Vigia

Serviços gerais

Nível médio:

Assistente administrativo

Cuidador de crianças especiais

Nível superior:

Professor de Educação Básica I

Professor de Artes

Professor de ciências

Professor de Educação Física

Professor de Geografia

Professor de História

Professor de Inglês

Professor de Matemática

Professor de Português

Professor de Religião

Advogado

Nutricionista

Psicólogo

Assistente social

Os contratados terão carga horária entre 20 e 40 horas semanais, com vencimentos que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 3.500,00, de acordo com o cargo e nível de formação.

CONFIRA O ANEXO COM INFORMAÇÕES DOS CARGOS

🗓️ Como se inscrever no concurso de Viseu?

As inscrições deverão ser feitas entre 24 de outubro e 10 de dezembro de 2025, no site da Fundação CETAP: www.fundacaocetap.com.br.

Para confirmar a participação, é necessário o pagamento de taxa de inscrição, com valores que variam conforme o nível de escolaridade:

R$ 70,00 – Nível Fundamental

R$ 90,00 – Nível Médio

R$ 100,00 – Nível Superior

Candidatos que possuem deficiência ou que se enquadram como hipossuficientes poderão solicitar isenção da taxa, conforme os critérios descritos no edital.

Etapas do processo seletivo

O concurso será realizado em duas fases principais:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha (Eliminatória e Classificatória) – para todos os candidatos.

– para todos os candidatos. Prova de Títulos (Classificatória) – exclusiva para cargos de nível superior, aplicada aos candidatos aprovados na 1ª fase.

A prova objetiva está prevista para o dia 11 de janeiro de 2026, com aplicação preferencial em Viseu/PA. No entanto, poderá ocorrer em municípios vizinhos caso haja necessidade de ampliação de locais. Os turnos de aplicação poderão ser manhã, tarde e/ou noite, conforme cronograma oficial.

CONFIRA O ANEXO COM INFORMAÇÕES DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONFIRA O ANEXO COM O CRONOGRAMA COMPLETO

Para participar do concurso, os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (com amparo legal)

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares

Ter idade mínima de 18 anos

Possuir a formação exigida para o cargo

Apresentar compatibilidade de horários (em caso de acúmulo legal de cargos públicos)

Não ter condenação que impeça o exercício da função pública

Importante: Antes de pagar a taxa de inscrição, o candidato deve se certificar de que preenche todos os requisitos exigidos no edital. Caso contrário, poderá ser impedido de assumir o cargo, mesmo que aprovado.