Oriximiná decreta 'situação de emergência'; 3.464 pessoas foram atingidos pelas inundações

A prefeitura de Oriximiná 'situação de emergência' em decorrência das fortes chuvas no município. A estimativa da defesa civil é de que 3.464 pessoas foram atingidos pelas inundações. O decreto, que foi publicado nesta terça-feira (8) tem validade de 90 dias, podendo ser prorrogado até 190 dias.

Dados do Sistema de Hidro - Telemetria, Mapa de Estações do CPRMANA, apontam que no período de 1º de janeiro até 4 de fevereiro de 2022 choveu o equivalente a 218,26 mm. Esse quantitativo afeta em torno de 540 (quinhentas e quarenta) famílias diretamente.

De acordo com o documento, é dispensada a licitação para aquisição de bens que servirão como resposta para amenizar os impactos causados pelos desastres naturais, de prestação de serviços e de obras relacionadas a reabilitação dos cenários, desde que sejam concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da ocorrência do desastre.

Com o decreto em vigência, fica o município autorizado a agir quanto as respostas aos desastres e reabilitação do cenário de reconstrução, bem como, entrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; desapropriar, por utilidade pública, as propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco de desastre.

Desabrigados

A defesa civil do município informou que as chuvas afetaram cerca de 3.464 pessoas e que 866 estão em situação de vulnerabilidade. Um total de 10 famílias que residem próximo de crateras abertas pela força da água da chuva foram retiradas do local. Algumas famílias alugaram casas usando o dinheiro do programa de aluguel social e outras foram para casa de parentes.