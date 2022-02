Nível do rio Tocantins recua mais de cinco centímetros nesta quarta-feira, em Marabá

​O nível do rio Tocantins atingiu a marca dos 10 metros e 48 centímetros, nesta quarta-feira (2), segundo boletim da Defesa Civil de Marabá, na região sudeste do Pará. Os números representam um recuo de mais de cinco centímetros. O número atualizado do total de famílias atingidas foi de 5.157, sendo que 1.013 estão desabrigadas e foram alocadas nos abrigos da Prefeitura e 2.485 desalojadas, ou seja, foram para casa de parentes e amigos.

As demais são famílias ribeirinhas e/ou ilhadas, que ficam no segundo piso dos imóveis e resistem em sair das residências. Em função da cheia antecipada dos rios Tocantins e Itacaiunas, provocando a maior cheia em 20 anos, a Prefeitura de Marabá construiu em tempo recorde 13 abrigos oficiais, chegando ao total de 20 abrigos oficiais durante o período.

A Defesa Civil Municipal, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (SEAPAC), continua realizando o cadastro das famílias e a entrega de cestas básicas.

Nesta quinta-feira (3), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) realiza entrega de kits de limpeza no abrigo da Folha 31 e ainda atividade recreativa com as crianças, que inclui distribuição de lanches entre outras programações.

Como ajudar?

​​Quem desejar ajudar as famílias com doações, os pontos oficiais da Prefeitura para arrecadação são a sede da SEASPAC, que fica na Travessa da Fonte, bairro Amapá, Marabá – em frente ao CAP e ao lado do Ministério Público Estadual, e na sede da Defesa Civil Municipal, que está em novo endereço, na ​r​ua 7 de Junho, nº 1020, Marabá Pioneira. A arrecadação é das 8 às 16​h​. Os itens prioritários são alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, roupas e artigos de cama, mesa e banho.