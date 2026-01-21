Capa Jornal Amazônia
Pará

Prefeitura abre seleção com salários de até R$ 3,6 mil; saiba como participar

Cadastro reserva contempla professores indígenas e não indígenas com atuação em São Félix do Xingu

Hannah Franco

A Prefeitura de São Félix do Xingu abriu um novo processo seletivo simplificado (PSS) na área da educação, com salários que podem chegar a R$ 3,6 mil. A seleção tem como objetivo formar cadastro reserva de professores para atuar na Educação Escolar Indígena, atendendo à ampliação do ensino nas comunidades Kayapó do município, no sudeste do Pará.

O processo é voltado tanto para professores indígenas quanto para docentes não indígenas habilitados, respeitando as especificidades culturais e linguísticas do povo Mebêngôkre (Kayapó). As contratações ocorrerão conforme a demanda da rede municipal ao longo do ano letivo.

O PSS busca suprir necessidades temporárias e excepcionais da Educação Escolar Indígena em São Félix do Xingu. A iniciativa pretende garantir a continuidade e a qualidade do ensino nas escolas indígenas da rede municipal, considerando as particularidades culturais, sociais e linguísticas das comunidades atendidas.

Cargos disponíveis

O edital prevê a formação de cadastro reserva para duas funções temporárias: professor indígena habilitado e professor não indígena habilitado. No caso dos professores indígenas, é necessário pertencer ao povo Kayapó e apresentar declaração de vínculo comunitário.

Já os docentes não indígenas devem possuir licenciatura em áreas específicas e demonstrar capacidade de comunicação na língua Mebêngôkre, que será avaliada durante o processo seletivo.

Quem pode participar da seleção

Podem se inscrever candidatos com idade mínima de 18 anos, brasileiros natos ou naturalizados, em dia com as obrigações eleitorais e militares, e que possuam a escolaridade mínima exigida para cada função.

Também é necessário não manter vínculo funcional com a administração pública, salvo nos casos permitidos por lei, além de apresentar aptidão física e mental para o exercício do cargo.

Salário oferecido

A remuneração varia de acordo com a função exercida, com valores entre R$ 2.433,89 e R$ 3.650,84. A carga horária prevista é de 100 horas semanais, conforme estabelecido no edital do processo seletivo.

Como e quando fazer a inscrição

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por e-mail, entre os dias 21 e 26 de janeiro de 2026.

Os interessados precisam encaminhar toda a documentação exigida para o endereço eletrônico pss.educacaoindigenasfx@gmail.com. Não haverá atendimento presencial para recebimento de inscrições.

Processo de seleção

A seleção será realizada em etapas sucessivas, incluindo análise de currículo e títulos, avaliação de plano de aula e prova didática, acompanhada de entrevista.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), o objetivo é selecionar profissionais alinhados às diretrizes pedagógicas da Educação Escolar Indígena.

CONFIRA AQUI O EDITAL COMPLETO DO PSS.

As vagas são destinadas às Escolas Indígenas Kayapó da rede municipal de ensino de São Félix do Xingu. A lotação dos profissionais contratados será definida pela Semed, em conjunto com a Comissão Mista do PSS, formada também por representantes indígenas, levando em conta a necessidade pedagógica e a distribuição equilibrada de professores entre as unidades escolares.

O processo seletivo terá validade inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal. Mais informações e detalhes sobre os critérios de seleção estão disponíveis no edital do PSS.

.
