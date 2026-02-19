Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Prefeito de Marabá anuncia show de Alok no aniversário da cidade

Toni Cunha, em publicação no Instagram nessa quinta-feira (19), afirmou que o DJ estará na celebração de 112 anos do município

Lívia Ximenes
fonte

Prefeito de Marabá, Toni Cunha, diz que Alok estará no aniversário da cidade (Reprodução / Instagram)

O prefeito de Marabá, Toni Cunha, anunciou que o DJ Alok será uma das atrações da festa de aniversário da cidade. Em publicação feita no Instagram, na noite dessa quinta-feira (19), Toni afirmou que o artista estará no município no dia 4 de abril, sábado. Marabá completa 112 anos em 2025.

VEJA MAIS

image Maratona de Alok pelo Carnaval atrai com 220 mil foliões no Pará e 3,2 milhões no Brasil
Apresentações pelo Brasil superam recordes de público e consolidam maratona aérea e terrestre do artista com milhares de quilômetros rodados

image Alok anuncia doação de parte do cachê durante show em Cametá
DJ anunciou durante show no Carnaval que recurso será usado na reforma da Casa Lar Caamutá, que atende crianças e adolescentes

image Gestão de transformação: Prefeito Toni Cunha tem aprovação de 76% em Marabá
Prefeitura de Marabá se destaca por trabalho na área social e infraestrutura

image Toni Cunha publicou o anúncio na noite dessa quinta-feira (19) (Reprodução / Instagram)

“No aniversário de Marabá, dia 04 de abril, teremos DJ Alok, com show de drones”, falou o prefeito. Toni também revelou que, em breve, serão anunciados shows gospel e católico. “E pega subindo, que descendo é contramão”, finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alok

DJ Alok em Marabá

prefeito de marabá

toni cunha
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ECONOMIA

Conta de luz no Pará: veja como economizar energia e reduzir o valor da fatura

Especialistas reforçam que o consumo consciente continua sendo fundamental para manter a fatura sob controle

19.02.26 21h32

POLÍCIA

Homem é executado a tiros dentro de bar em plena luz do dia em Barcarena

Adenilson Ferreira do Nascimento ainda chegou a brigar com o bandido pela arma, mas levou vários disparos

18.02.26 21h02

INTERNACIONAL

Alunos da UFPA fazem ‘vaquinha’ para representar o Pará na maior simulação jurídica do mundo nos EUA

Classificada para a etapa internacional da Jessup, em Washington, equipe precisa arrecadar R$ 120 mil para custear viagem

18.02.26 16h36

Microcrédito

Microcrédito Rural: Pará lidera movimento de R$ 69,7 milhões no Norte em 2026

Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) integra o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

18.02.26 15h22

MAIS LIDAS EM PARÁ

AVENIDA LIBERDADE

Avanço nas obras consolida novo eixo viário entre Belém, Ananindeua e Marituba

Com aproximadamente 14 quilômetros de extensão, a Avenida Liberdade vai ligar a Alça Viária à Avenida Perimetral

14.02.26 11h21

PROJETO DE EXTENSÃO

Projeto ‘Meninas nas Ciências’ está com inscrições abertas no Planetário do Pará

Iniciativa seleciona 20 estudantes para atividades científicas ao longo do ano

18.02.26 9h19

INTERNACIONAL

Alunos da UFPA fazem ‘vaquinha’ para representar o Pará na maior simulação jurídica do mundo nos EUA

Classificada para a etapa internacional da Jessup, em Washington, equipe precisa arrecadar R$ 120 mil para custear viagem

18.02.26 16h36

CARNAVAL

Pretinhos do Mangue 2026: veja as imagens do bloco de Carnaval em Curuçá

Fotos registradas pela equipe de O Liberal mostram foliões cobertos de lama neste domingo (15)

15.02.26 18h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda