Prefeito de Marabá anuncia show de Alok no aniversário da cidade
Toni Cunha, em publicação no Instagram nessa quinta-feira (19), afirmou que o DJ estará na celebração de 112 anos do município
O prefeito de Marabá, Toni Cunha, anunciou que o DJ Alok será uma das atrações da festa de aniversário da cidade. Em publicação feita no Instagram, na noite dessa quinta-feira (19), Toni afirmou que o artista estará no município no dia 4 de abril, sábado. Marabá completa 112 anos em 2025.
“No aniversário de Marabá, dia 04 de abril, teremos DJ Alok, com show de drones”, falou o prefeito. Toni também revelou que, em breve, serão anunciados shows gospel e católico. “E pega subindo, que descendo é contramão”, finalizou.
