Gestão de transformação: Prefeito Toni Cunha tem aprovação de 76% em Marabá

O prefeito de Marabá, Toni Cunha, chega ao final do seu primeiro ano de gestão com 76% de aprovação, contra 14,1% de desaprovação e 9,9% que não responderam. É o que revela a última pesquisa do Instituto Ampla, feita no período de 30 de novembro a 03 de dezembro, com 750 pessoas na cidade e na zona rural. A margem de erro é de 3.6 pontos. O resultado mantém praticamente os mesmos números da última pesquisa, realizada em agosto, quando o prefeito alcançou a aprovação de 75,1%.

Quanto a avaliação de desempenho do prefeito em relação à sua gestão, 53,2% acham bom e ótimo, contra 12,7% que consideram ruim e péssimo, enquanto 30,7% avaliam como regular. Esses cenários positivos, levam a uma avaliação otimista dos moradores de Marabá, onde 76,1% acreditam que a forma de governar do prefeito está no caminho certo.

Gestão do prefeito Toni Cunha é baseada no atendimento das principais necessidades da população do município (Divulgação/Prefeitura de Marabá)

Com discurso de transformação, a prefeitura de Marabá tem focado sua gestão em áreas estratégicas, atendendo, preferencialmente, às necessidades da população nos serviços mais prementes, como infraestrutura, iluminação pública, educação, saude e assistência social.

Transformação começa pela educação

Na educação, o prefeito Toni Cunha tem dedicado atenção especial, colocando na prática o discurso de que a transformação começa pela educação. As escolas passaram a ter melhor estrutura, com equipamentos para maior conforto dos alunos e melhores condições de ensino para os educadores, facilitando assim o aprendizado de milhares de crianças.

Escola Rayara: a comunidade do Bairro da Paz, no Núcleo Cidade Nova, festeja a entrega do novo prédio da Escola Rayara Carvalho Costa. Com a nova estrutura, a Semed ampliou o atendimento de 500 para 800 alunos. A escola conta com 2.617 m² de área construída, incluindo uma quadra poliesportiva de 602 m². São 12 salas de aula climatizadas e espaços como salas de leitura e informática, oferecendo mais conforto e qualidade para os estudantes.

Nei Eunice Vieira Lemos: com capacidade para atender mais de 300 crianças, o Núcleo de Educação Infantil (NEI) Eunice Vieira Lemos tem um espaço de acessibilidade total e conta com 10 salas de aula, ambientes de leitura e informática, refeitório, bloco administrativo, arquivo e área de lazer.

Instituição de ensino tem capacidade para atender mais de 300 crianças (Divulgação/Prefeitura de Marabá)

Todas as salas possuem solário e acabamento em cerâmica, o que garante conforto térmico e facilidade na higienização. Além disso, o prédio dispõe de sistema de prevenção a incêndio e uma área externa com paisagismo e playground, tornando o ambiente mais seguro e acolhedor para as crianças.

Assistência Social: cuidar das pessoas

CREAS Carajás: o novo Creas Carajás, localizado no bairro Amapá, chega para fortalecer a rede de proteção social no município. Ele atenderá mais de 18 mil famílias referenciadas pelos Cras, alcançando mais de 47 mil pessoas, em 37 áreas urbanas e oito rurais.

Entre os serviços ofertados estão o PAEFI e as Medidas Socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços comunitários. O espaço também oferece orientação jurídica, escuta qualificada e ambientes como sala pedagógica e brinquedoteca.

Um equipamento essencial para garantir acolhimento, direitos e acompanhamento especializado às famílias que mais precisam.

Novo Creas Carajás chega para fortalecer a rede de proteção social no município (Divulgação/Prefeitura de Marabá)

CRAS Marabela: o CRAS é a principal porta de entrada da assistência social no município, oferecendo apoio social e psicológico, atendimento do CadÚnico e do Programa Bolsa Família, além de orientações sobre o BPC e emissão da Carteira do Idoso.

Também desenvolve atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Programa Criança Feliz, acompanhando gestantes e crianças de 0 a 6 anos.

O CRAS Marabela, na Marabá Pioneira, atende mais de mil famílias. Sua atuação alcança 16 bairros e parte da zona rural da Estrada do Rio Preto.

CRAS Rio Tocantins: o CRAS Rio Tocantins marca um avanço importante para a assistência social em Marabá, levando atendimento direto às famílias do Núcleo São Félix. Cerca de 2.500 famílias são beneficiadas pelos serviços socioassistenciais ofertados.

Prefeitura Perto de Você - Brejo do Meio: o programa “Prefeitura Perto de Você” está presente em vários bairros e, também, na zona rural, atendendo na ponta aqueles que mais precisam. Durante o ano mais de 8 mil pessoas foram atendidas, nas mais diversas áreas e serviços. Desde atendimentos médicos, nutricionais, vacinação, saúde bucal, testes rápidos, PCCU, apoio psicológico e serviços de cidadania, como emissão e atualização de CPF, CadÚnico e orientações do CRAS.

Também houve renegociação de dívidas e orientações com concessionárias, empresas e bancos. Entre as novidades, o Odontomóvel foi apresentado, uma van equipada com consultório odontológico que atuará em ações de saúde tanto na área urbana quanto na rural.

Saúde: prevenção reforçada

SAE/CTA: o novo prédio do SAE/CTA reforça a rede municipal de saúde de Marabá, ampliando a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das IST.

O espaço reúne três blocos com 50 salas para atendimentos médicos, psicológicos, odontológicos e sociais, além de auditório, sala de vacina, injetáveis e laboratório.

Novo prédio do SAE/CTA tem a finalidade de ampliar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das IST (Divulgação/Prefeitura de Marabá)

O serviço atende 17 municípios do entorno, oferecendo testagem rápida, exames de CD4 e carga viral, consultas, tratamento para pessoas que vivem com HIV, além de PEP, PrEP e distribuição de insumos.

Pavimentação: qualidade de vida com o programa Ação Marabá

Pavimentação bairro Araguaia: o Programa “Ação Marabá” segue avançando em vários bairros da cidade e também na zona rural, com serviço de pavimentação e drenagem, com construção de galerias visando a diminuição de alagamentos e enchentes. No bairro Araguaia, onde as equipes já realizam a concretagem das ruas Salvador, Carajás e demais vias da região, 7 km estão recebendo serviços completos de drenagem, terraplanagem e pavimentação em concreto.

Diversas vias do bairro Araguaia estão recebendo serviços completos de drenagem, terraplanagem e pavimentação em concreto (Divulgação/Prefeitura de Marabá)

Galeria Pluvial - Bom Planalto: a Secretaria de Obras do município está executando uma nova galeria pluvial no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Vital Brasil, no bairro Bom Planalto. A intervenção irá interligar os dois lados da via, com 12 metros de vias duplas, garantindo mais segurança e melhor fluxo no local. Uma ação essencial para melhorar a drenagem e prevenir alagamentos na região.