Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Prefeita de Marituba revela ter sido vítima de violência do ex-marido: ‘Cortou meu cabelo com faca’

Revelação foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no dia em que a Lei Maria da Penha completou 19 anos

O Liberal
fonte

Patricia Alencar revelou ter sido vítima de violência doméstica (Divulgação / Prefeitura de Marituba)

Em vídeo publicado nas redes sociais na quinta-feira (7), a prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, revelou que foi vítima de violência doméstica durante anos, praticada por seu ex-marido: "Precisei dormir em hotel, para que meus filhos não me vissem". Nas imagens, a gestora municipal destaca a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e completou 19 anos em 2025.

O relato foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual a prefeita lê uma carta contando os abusos que sofreu ao longo do relacionamento. Segundo ela, a primeira agressão ocorreu quando ainda estava na faculdade, quando o ex-marido descobriu que ela faria um trabalho com um colega de turma homem. 

“Tudo começou com um namoro de infância, tudo parecia lindo e mágico, em um início de carinho e amor. Mas, com o tempo, tudo foi mudando. O ciúme começou a tomar conta, tornando-se abusivo e doentio. A roupa deixou de ser escolha minha, a amizade se tornou ameaça, pois na cabeça dele, qualquer amizade seria motivo de traição. [...] Na faculdade, sempre fui impedida de fazer trabalhos com colegas homens, quando fui inserida em um grupo com apenas um homem, que era homossexual, e ele descobriu, porque tinha a senha dos meus celulares, ele me confrontou. Inocente, respondi que era um amigo meu, o Franklin. Foi o bastante, levei o primeiro soco no rosto e, depois disso, ele cortou meu cabelo com uma faca”, relatou.  

VEJA MAIS

image Lei Maria da Penha completa 19 anos com reflexos importantes na vida de vítimas de violência
No Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra as mulheres, a advogada criminalista Raysa Alves destacou a importância da Lei Maria da Penha


image Estádio do Mangueirão ganha iluminação lilás pelos 19 anos da Lei Maria da Penha; veja as fotos
Iluminação em LED faz alusão à campanha Agosto Lilás, que reforça o combate à violência contra a mulher


 

Ainda segundo a prefeita de Marituba, mesmo após ter sido agredida, ela acabou perdoando o então companheiro e se casando com ele, e tinha esperança que a violência parasse. No entanto, os abusos continuaram e, em muitos casos, ocorrendo em público.

“Ao longo dos anos, a violência foi escalando, dos puxões de cabelo, às marcas permanentes no meu corpo. [...] Passei a apanhar na frente de colegas de trabalho, em uma ocasião recebi tapas na orelha, que chegou a sangrar na frente de todos. Foi tanta vergonha que precisei dormir em um hotel, para que meus filhos não me vissem daquele jeito”, disse. 

A prefeita, revelou que o caso ocorreu há 16 anos, e incentivou que mulheres denunciem agressores, inspiradas por seu relato: “Meu relato é também o de muitas. Se você está passando por isso, não se cale. Procure ajuda. Denuncie”.

Como denunciar? 

Para denunciar casos de violência doméstica, vítimas ou testemunhas podem acionar a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180, que funciona 24 horas, mas não faz o acionamento imediato da polícia para deslocamento ao local, a central toma as providências adequadas para cada caso. Em situações de emergência ou flagrante, o número correto para contato é o 190, pois a polícia pode intervir imediatamente. Em Belém, as vítimas também têm a opção de registrar a denúncia diretamente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), localizada na Travessa Mauriti, 2394, no bairro do Marco. E, em Ananindeua, o endereço da DEAM é na Tv. We-31, Cidade Nova V, número 1112

Confira o relato completo:

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

violência doméstica

lei maria da penha

prefeita patricia alencar

prefeita de marituba
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Brasileiros e peruanos são presos com mais de 300 kg de drogas durante operação no Pará

Todo o material apreendido e os suspeitos foram levados à Base Candiru para os procedimentos iniciais e, em seguida, encaminhados para Santarém, onde o caso será concluído pela Polícia Civil

10.08.25 12h26

TJPA

Novo desembargador do TJPA, César Mattar fala sobre expectativas e desafios do cargo

César Mattar, foi nomeado desembargador pelo governador Helder Barbalho, na última semana, a partir da lista tríplice encaminhada pelo TJPA

09.08.25 16h24

PARÁ

Pará registra o menor índice de desmatamento e reforça protagonismo climático às vésperas da COP 30

A trajetória de queda no desmatamento é constante desde 2021

08.08.25 18h51

DOENÇA RARA

Tratamento especializado para AME no Pará melhora qualidade de vida de pacientes

Triagem neonatal e medicamentos disponíveis no SUS ajudam a conter o avanço da doença

07.08.25 20h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

FRUTA AMAZÔNICA

Doce aroma do bacuri corre risco na Amazônia

Bacuri é uma das frutas mais apreciadas pelos paraenses, mas sofre com a diminuição dos bacurizais

10.08.25 10h00

MAIS UM CASO

Homem é filmado agredindo mulher com 'mata-leão' em Barcarena

Caso ocorreu na noite de sexta-feira (8/8), na Vila dos Cabanos. Agressões foram filmadas por testemunha.

09.08.25 17h14

BRT

BRT Metropolitano: novos veículos chegam a Belém e frota com 265 ônibus está completa

16 veículos, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e câmeras de bordo, foram entregues para completar a frota, que deve atender a capital e cidades da Região Metropolitana

23.07.25 10h08

GRADUAÇÃO

Repescagem UFPA: confira a lista dos 163 convocados na 6ª chamada do PS 2025

A UFPA divulgou a 6ª chamada dos candidatos classificados no Processo Seletivo 2025 na última quarta-feira (6)

07.08.25 7h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda