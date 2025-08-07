Estádio do Mangueirão ganha iluminação lilás pelos 19 anos da Lei Maria da Penha Iluminação em LED faz alusão à campanha Agosto Lilás, que reforça o combate à violência contra a mulher Hannah Franco 07.08.25 20h30 Em homenagem à Lei Maria da Penha, Mangueirão é iluminado de lilás. (Divulgação) Quem passou pelos arredores do Estádio do Mangueirão, em Belém, na noite desta quinta-feira (7/8), se deparou com uma iluminação especial na cor lilás. A ação marca os 19 anos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e reforça a campanha do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A iluminação faz parte do sistema cênico em LED instalado durante a reforma do estádio, que permite exibir até 16 mil variações de cores, por meio de 625 pontos de luz distribuídos pelas áreas internas e externas do estádio. Geralmente utilizado para homenagear as cores do Clube do Remo e Paysandu Sport Club, o sistema desta vez serviu para chamar atenção para uma causa social urgente. VEJA MAIS Agosto Lilás: violência psicológica contra a mulher pode deixar transtornos mentais Traumas e distúrbios estão entre possíveis consequências da violência psicológica, diz psicóloga Conheça as leis que foram inspiradas em casos reais de mulheres brasileiras As atrizes Larissa Manoela e Carolina Dieckmann são alguns exemplos de homenageadas com nomes na legislação do país 19 anos da Lei Maria da Penha Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha é considerada uma das legislações mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A norma estabelece medidas protetivas, cria mecanismos de denúncia e assegura o acesso das vítimas a uma rede de proteção e acolhimento. A lei recebeu esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que sobreviveu a duas tentativas de feminicídio por parte do então marido e lutou por justiça por quase duas décadas. Seu caso se tornou símbolo da resistência e da luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Maria da Penha é ativista de causas das mulheres. (@institutomariadapenha) O que é o Agosto Lilás A campanha Agosto Lilás é uma mobilização nacional que busca informar, conscientizar e convocar a sociedade à responsabilidade coletiva no combate à violência contra as mulheres. Por meio de ações, o objetivo é ampliar o conhecimento sobre os direitos garantidos pela legislação, os canais de denúncia, como o Disque 180, e os serviços especializados disponíveis em todo o país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave agosto lilás lei maria da penha estádio olímpico do pará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45 SÉRIE B 2025 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi 07.08.25 17h59 LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 Superação Técnico da Tuna vê chance de classificação contra o Maranhão: 'Futebol permite momentos de grandeza' Ignácio Neto comanda o time Cruzmaltino neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, pela partida de volta da segunda fase da Série D 07.08.25 13h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 07.08.25 7h00 SITUAÇÃO COMPLICADA Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" 06.08.25 19h33 Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro 07.08.25 11h22 Futebol Ex-atacante do Remo é anunciado oficialmente por time da Indonésia: 'Estou 100% pronto' Maxwell se despediu do Leão Azul após 15 jogos nesta temporada 06.08.25 8h22