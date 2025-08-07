Estádio do Mangueirão ganha iluminação lilás pelos 19 anos da Lei Maria da Penha

Quem passou pelos arredores do Estádio do Mangueirão, em Belém, na noite desta quinta-feira (7/8), se deparou com uma iluminação especial na cor lilás. A ação marca os 19 anos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e reforça a campanha do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

A iluminação faz parte do sistema cênico em LED instalado durante a reforma do estádio, que permite exibir até 16 mil variações de cores, por meio de 625 pontos de luz distribuídos pelas áreas internas e externas do estádio. Geralmente utilizado para homenagear as cores do Clube do Remo e Paysandu Sport Club, o sistema desta vez serviu para chamar atenção para uma causa social urgente.

19 anos da Lei Maria da Penha

Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha é considerada uma das legislações mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A norma estabelece medidas protetivas, cria mecanismos de denúncia e assegura o acesso das vítimas a uma rede de proteção e acolhimento.

A lei recebeu esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que sobreviveu a duas tentativas de feminicídio por parte do então marido e lutou por justiça por quase duas décadas. Seu caso se tornou símbolo da resistência e da luta pelos direitos das mulheres no Brasil.

Maria da Penha é ativista de causas das mulheres. (@institutomariadapenha)

O que é o Agosto Lilás

A campanha Agosto Lilás é uma mobilização nacional que busca informar, conscientizar e convocar a sociedade à responsabilidade coletiva no combate à violência contra as mulheres.

Por meio de ações, o objetivo é ampliar o conhecimento sobre os direitos garantidos pela legislação, os canais de denúncia, como o Disque 180, e os serviços especializados disponíveis em todo o país.