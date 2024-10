Policlínica/Natea de Marabá entra na fase final com 96% dos serviços concluídos

A obra da Policlínica/Natea (Núcleo de Atendimento Transtorno do Espectro Autista) em Marabá, região de Integração Carajás, no sudeste paraense, já está com 96% dos serviços finalizados. A estrutura conta com 2.482,55 m² de área construída, dois pavimentos, sendo 51 salas. O objetivo do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), é descentralizar os serviços de saúde especializados da capital para Marabá e região.

A capital paraense, Belém, e os municípios de Tucuruí, Capanema e Bragança já foram contemplados com policlínicas. A meta do governo estadual é que até o final de 2024, outras policlínicas estejam em funcionamento além de Marabá, Altamira e Santarém, na região oeste paraense; e Breves, no Marajó.

Com investimentos do Estado na casa dos R$ 26 milhões, o prédio é contemplado com uma sala de tomografia; uma de ressonância magnética; sala de Raios-X; duas salas de procedimentos invasivos; sala de recuperação; sala de mamografia; sala de ultrassonografia; densitometria; consultório ginecológico; consultório de otorrino e oftalmológico; sete salas de consultórios indiferenciados; salas de processamentos; endoscopia; uma sala de recuperação; quatro salas de coleta e três tipos de laboratórios diferenciados. Toda essa estrutura será responsável por oferecer 35 especialidades médicas para a comunidade.

VEJA MAIS

Para o secretário regional de governo do sul e sudeste do Pará, João Chamon Neto, a Policlínica/Natea vai proporcionar, além da descentralização dos serviços de saúde pública da capital, a garantia de atendimento de qualidade para Marabá e região. “O governador Helder Barbalho investe de forma permanente em Marabá e toda região de Integração Carajás, na saúde não poderia ser diferente com garantia de serviços especializados, além de exames e ainda um Núcleo de Atendimento para Pessoas com autismo. Estamos acompanhando a obra desde o primeiro tijolo e vamos inaugurar em breve a Policlínica, que representará uma nova era para saúde de Marabá e região. Parabéns ao nosso governo e toda equipe Sespa”, disse o secretário regional de governo.

Expectativa - “Estou contando os dias para a inauguração da nossa Policlínica/Natea de Marabá. O sentimento é de gratidão pelo nosso Governo do Pará ter implantado um equipamento de saúde desse porte com a Natea no município e ainda mais por ser perto de uma escola que é inclusiva. Nós temos muito a ganhar com essa obra, que vai atender as crianças autistas, jovens e adultos, como também levar saúde especializada e exames para nossa população”, afirma a professora Joseane Maria Santos Soares, que trabalha na área da Educação Especial.

A auxiliar administrativa Edicleia Oliveira Gomes trabalha há um ano na obra da Policlínica e fala sobre a importância do espaço para a região. “É extremamente gratificante ver uma obra desse porte sendo trazida para a cidade de Marabá, onde vai atender grandes demandas na área de especialidades, Natea, então a população só tem a ganhar e agradecer ao Estado”.

Como moradora de Marabá, a entrevistada foi captada para fazer parte do quadro de funcionários: "Graças a Deus eu fui abraçada, moro aqui e abracei a oportunidade que foi cedida dentro da cidade”, comemora.