Governo do Pará entrega novo Centro de Medicina Hiperbárica no Metropolitano

Acompanhado da vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, o governador Helder Barbalho entregou, nesta sexta-feira (2), o novo Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O serviço utiliza tecnologia avançada para o tratamento de feridas e quadros infecciosos de difícil tratamento. O novo serviço é inédito no Sistema Único de Saúde (SUS) do Norte e Nordeste do Brasil.

O novo Centro de Medicina Hiperbárica vai garantir mais de mil atendimentos mensais aos internados em uma estrutura que disponibiliza cinco câmaras hiperbáricas de uso individual para utilização terapêutica de oxigênio em alta pressão, garantindo, ainda mais eficácia no tratamento de diversas condições.

O tratamento é indicado para feridas como aquelas causadas por radioterapia, diabetes, esmagamentos e amputações traumáticos. Também é utilizada para o tratamento de infecção crônica dos ossos, procedimentos de cirurgia plástica reparadora, embolia arterial, queimaduras, entre outros casos.

VEJA MAIS

“Este é o investimento para que o Hospital Metropolitano, referência em tratamento a queimados, possa trazer o que há de mais moderno na tecnologia da medicina. O primeiro hospital público do Norte-Nordeste do Brasil com câmeras hiperbáricas que facilitam o atendimento, aceleram o tratamento e a recuperação dos pacientes”, explicou o governador Helder Barbalho.

“Isto representa um importante passo para que a saúde pública do estado do Pará possa garantir aquilo que há de melhor para recuperar. Acima de tudo cuidar da população do nosso Estado”, explicou o chefe do Poder Executivo Estadual paraense.

A secretária de Saúde do Estado (Sespa), Ivete Gadelha Vaz, destacou que atualmente no Pará, esse tipo de serviço só é oferecido na rede privada de saúde. A secretária ponderou ainda que o investimento do Estado permite melhor atendimento aos pacientes e ampliação no número de atendimentos do hospital.

“Esse é um grande investimento. São as primeiras câmeras totalmente SUS do norte e nordeste do Brasil. No Pará nós só tínhamos esse tipo de serviço em um hospital privado que atendia a SUS. Nós tínhamos um contrato e selecionávamos nossos pacientes muito graves mandando para lá”, informou a secretária da Sespa.

“Hoje, mudou. Nós vamos ofertar atendimentos para pacientes com grandes traumas, grandes feridas, grandes fraturas. Isso vai ser um presente muito grande para a população do Pará”, completou a Ivete Gadelha Vaz.

O diretor executivo do hospital, Marcelo Costa, reforçou que a medida inovadora do Estado permite tratamentos mais eficazes e com menor tempo de duração. O diretor destacou ainda que a medida permite ampliação do número de atendimento no hospital.

“O governo do Estado deu um grande salto no protagonismo do norte do país, oferecendo aos usuários do SUS tratamento na câmara hiperbálica. O tratamento é mais eficazes com o paciente tendo uma média de permanência menor, menos uso de antibióticos, infecções hospitalares, vários benefícios para o paciente e também uma alta giro deles”,’ disse.

O Tratamento

A Medicina Hiperbárica é uma modalidade terapêutica de alta tecnologia indicada para tratamentos de feridas com difícil cicatrização. Ao iniciar o tratamento na Câmara Hiperbárica o paciente respira um oxigênio 100% puro, provocando, desta forma, aumento na quantidade de oxigênio transportado no sangue.

O resultado é o combate a infecções bacterianas, além da normalização da cicatrização de feridas crônicas ou agudas. Além disso, a Medicina Hiperbárica auxilia na neutralização de substâncias tóxicas no organismo. Com isso, potencializa a ação de alguns antibióticos tornando-os mais eficientes no combate a infecções.

População aprova tratamento

João Neto que é engenheiro agrônomo em tratamento no hospital e destacou os benéficos do tratamento. “Nunca tinha imaginado que aqui teria um tratamento desse, tão eficaz. A minha esposa já está com mais de oitenta recuperada, agora eu comecei esse tratamento ontem. Já tem duas sessões e já sinto diferença na cicatrização, nas feridas. Procurei atendimento especializado próximo da minha cidade e não encontrei. Até na rede particular eu procurei, mas o governo do Estado ele é referência. Só tenho que agradecer”, disse.

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) é oferece atendimento 100% gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) a vítimas de traumas de diversas complexidades. Além disso, o HMUE é a única da região Norte a contar com um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).