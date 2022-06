Polícia prende trio acusado de tráfico de drogas em Abaetetuba

Três pessoas suspeitas de tráfico de drogas foram presas pela Polícia Militar do Pará (PM) na última terça-feira (31), em Abaetetuba, região nordeste do Estado. A PM informou que durante a ação, desenvolvida por agentes do 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM) e pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), os militares também apreenderam quase dois quilos de maconha.

Ainda segundo a PM, o trio foi preso após uma fiscalização de rotina realizada pelo BPRv na rodovia PA-151. Ao abordarem o condutor e a passageira do carro os agentes rodoviários descobriram que o motorista era foragido do Sistema Penal e havia rompido a tornozeleira de monitoramento eletrônico.

A dupla então informou aos policiais que estava acompanhando um terceiro membro do grupo, que viajava em um ônibus logo à frente. A guarnição pediu apoio ao 31º BPM, que escoltou o veículo até a cidade e o abordou, detendo o terceiro suspeito dentro do coletivo. Ele portava três tabletes de maconha que somavam 1,9 Kg. O material foi apreendido e conduzido junto com o trio para a Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba.