Polícia vai ouvir pais do bebê que morreu na Santa Casa

Os pais do bebê que morreu durante parto no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará prestarão depoimento à Polícia Civil, em Belém, na sede da Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA), às 10 horas desta quinta-feira (29). A informação, anunciada pela família na última semana, foi confirmada nesta quarta-feira (28) pelo advogado Ramon Martins, atuando pelos pais da criança no caso.

Devem prestar depoimento a mãe do bebê, Daira Oliveira; o pai, Roberto Lemos; e amiga da família, Amanda Lima. A criança teve sua cabeça arrancada durante o parto. A mãe do bebê restabelece-se no Município de Ourém, e virá cedo para depor em Belém nesta quinta.

À reportagem de O Liberal, nesta quarta-feira (28), Daira Oliveira, 26 anos, destacou que a Santa Casa é uma referência no Pará, e por isso se dirigiu até esse hospital ao ter sido identificado que o bebê tinha um problema no rim. Daira foi até a instituição de saúde, onde foi avaliada, e voltou para casa. Ela manteve o pré-natal no posto de saúde, em Ourém, recebendo atendimento no hospital de urgência e emergência.

Há cerca de uma semana antes do parto, Daira voltou à Santa Casa, e foi avaliada por um obstetra que também atua em Ourém. “O meu bebê estava inchando”, relatou Daira, acrescentando que o obstetra observou ser complicado fazer um parto normal.

No dia do parto, em 16 de outubro, como disse a mãe da criança, médicos avaliaram que o parto poderia ser normal, porque havia passagem para criança. “Eles não disseram antes que o bebê estava morto”, ressaltou Daira. Ela disse que do momento do parto em diante não se lembra de mais nada. “Tudo é traumatizante”, completou.

O Governo do Estado adotou medidas no caso, como a abertura de inquérito policial para apurar responsabilidades e a prestação de assistência à família do bebê.