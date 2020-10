Pais denunciam que filho teria tido a cabeça arrancada em parto; governador manda apurar

Um bebê teria tido a cabeça degolada durante um parto realizado na Santa Casa de Misericórdia na última sexta-feira (16). A denúncia foi feita pelos pais da criança, Roberto Lemos e Daira Oliveira de Souza, que vieram do município de Ourém para realizar os procedimentos para o nascimento do filho em Belém. Segundo o casal, a cabeça do bebê foi arrancada após ter sido forçada em uma tentativa de parto natural pela equipe que realizava o trabalho.

Em relato por telefone à Redação Integrada de O Liberal, uma amiga da família, Amanda Vieira, disse que Daria chegou na sexta-feira pela manhã na Santa Casa já em trabalho de parto. Segundo a amiga, Daria não teria feito o parto em Ourém, município do nordeste do Pará, em razão de o bebê apresentar problemas no rim.

Amanda, que acompanhou o trabalho na sala de parto, disse que viu a equipe da Santa Casa tentando realizar um parto natural, mas que houve muita dificuldade para a retirada do bebê. Segundo relato da amiga, a parturiente estava de cócoras - com a equipe ajudando para a saída do bebê -, até que em determinado momento veio Daria expulsou apenas a cabeça. Segundo Amanda, o bebê estava muito inchado.

Por volta das 15h deste sábado (17), Roberto, pai do bebê, registrou um boletim de ocorrência no posto da Polícia Civil que funciona dentro da Santa Casa. O corpo do neném segue no necrotério da fundação Santa casa e deve ser sepultado amanhã de manhã. A família não informou o local do sepultamento.

O governador Helder Barbalho lamentou no começo da tarde deste sábado (17) o caso. Segundo o governador, a Polícia Civil já foi acionada para esclarecer o ocorrido, e os envolvidos no acontecimento afastados das atividades na unidade hospitalar.

Ao tomar conhecimento sobre o triste acontecimento na manhã deste sábado, na Santa Casa do Pará, mandei imediatamente afastar todos os envolvidos que participaram do atendimento a gestante, vinda de Ourém. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) October 17, 2020

O governador completou.

O governador completou. "Pedi também a Policia Civil do Pará que apure com rigor o ocorrido, abrindo um inquérito para investigar, junto com o Renato Chaves, as causas e os responsáveis, para eventuais punições sobre o caso."

Pedi também a Policia Civil do Pará que apure com rigor o ocorrido, abrindo um inquérito para investigar, junto com o Renato Chaves, às causas e os responsáveis, para eventuais punições sobre o caso. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) October 17, 2020

A Redação Integrada de O Liberal já entrou em contato com a Santa Casa e a Polícia Civil e apura mais informações sobre o caso.