PC usa plataforma contra crimes ambientais e descobre 23 hectares de área desmatada em Tailândia

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), realizou, nos últimos dias 9 e 10, a Operação Anhanga, com o objetivo de combater o desmatamento e as queimadas ilegais na região do Lago de Tucuruí, no município de Tailândia, nordeste do estado.

No primeiro dia da operação, os agentes utilizaram a plataforma “BRASIL MAIS” para monitorar áreas de risco. Um dos alertas indicou um ponto de desmatamento seletivo, levando a equipe a percorrer cerca de três quilômetros dentro da floresta, onde encontraram várias toras de madeira.

A área desmatada, segundo dados da plataforma, já abrange 23 hectares. Dois homens foram flagrados no local extraindo madeira de forma ilegal. Eles foram detidos e levados à delegacia de Tailândia, onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A polícia instaurou inquérito para investigar o responsável pela extração e comercialização das toras.

No dia seguinte, a equipe se deslocou até o Ramal do Seringa para apurar um alerta de queimadas emitido em 22 de setembro, que apontava uma área de 796 hectares atingida. No local, os agentes constataram uma vasta área queimada, com focos de incêndio ainda ativos. O proprietário da terra foi intimado a prestar depoimento, no qual afirmou desconhecer as queimadas, alegando que a área era utilizada para pastagem. A veracidade das declarações está sob investigação. Imagens de drones foram capturadas para auxiliar nas investigações e uma perícia ambiental foi solicitada para apurar se o incêndio foi criminoso.

A Policia Civil informou que as investigações continuam em andamento para identificar todos os envolvidos nos crimes ambientais, incluindo a exploração ilegal da madeira e as queimadas.