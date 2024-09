Penas para crimes ambientais podem ficar mais severas; entenda

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) preparou um projeto de lei que pode ser enviado ao Congresso Nacional propondo aumentar punição para diversos crimes ambientais, entre eles incêndios, desmatamento e extração mineral.

A decisão final sobre o envio do projeto de lei será do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Outra possibilidade é que o projeto seja transformado em em uma medida provisória. Caso acontecesse assim, as normas entrariam em vigor assim que publicadas, para depois serem validadas pelo Congresso Nacional.

Até aqui, o Planalto estabeleceu, como prioridade no Legislativo, a aprovação de um projeto que tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e é de autoria do senador Davi Alcolumbre (União-AP). Entre outros pontos, o texto torna hediondo o crime de incêndio em mata ou floresta.

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), apresentou um pedido de urgência na semana passada para a proposta. Caso seja aprovado, o projeto poderá ser analisado diretamente pelo plenário da Casa.

Pelo menos outras 46 propostas miram autores de crimes ambientais no Congresso Nacional, sendo que 33 delas foram apresentadas neste ano. O governo quer dar celeridade ao assunto na volta das eleições municipais.

O que mudaria nas penas para crimes ambientais?

Desmatar , explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente. Pena hoje: prisão de dois a quatro anos, e multa. O que o projeto propõe: prisão de três a seis anos, e multa.

