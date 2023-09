Parauapebas recebe novo campus da Uepa nesta segunda (11)

O campus XXIII da Universidade do Estado do Pará (Uepa) foi entregue nesta segunda-feira (11), em Parauapebas, no sudeste paraense. A instituição tem capacidade para atender cerca de 300 alunos de cursos de graduação e pós-graduação. Serão ofertados os cursos de graduação em Licenciatura em Matemática, Ciências Biológicas, Engenharia de Software e Enfermagem.

VEJA MAIS

Também serão oferecidos cursos de especialização em Gestão Pública, Saúde Coletiva, Educação Ambiental, Teorias e Metodologias na Educação Básica e Geoprocessamento, além de mestrado em Ensino de Matemática, Ensino e Saúde na Amazônia e Ciências Ambientais.

O novo campus receberá ainda os calouros de Parauapebas aprovados no Processo Seletivo (Prosel) 2023 da Uepa, nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Engenharia de Software e Fisioterapia.

A partir da entrega do prédio, as aulas que eram ministradas no Centro Universitário de Parauapebas (Ceup), por meio de convênio firmado com a Prefeitura, passam para o novo campus e já começam nesta terça-feira (12). A entrega foi realizada pelo Governo do Pará, em parceria com a Prefeitura de Parauapebas e a mineradora Vale.

A estudante de Fisioterapia Glicia Diniz destacou que o prédio vai fazer muita diferença em sua vida. “Não vou precisar mudar de cidade. Vou continuar no conforto da minha família e fazer o que eu queria”, disse.

Oportunidades e desafios

“Esse é um momento muito especial de expansão da Uepa”, destacou o governador Helder Barbalho, presente à solenidade de entrega do novo campus, que vai garantir “com que as novas turmas possam estar em ambiente qualificado e adequado para a prática das aulas, com laboratórios e áreas de informática, auditório e acessibilidade”.

Segundo o governador, o prédio representa novas oportunidades e desafios para a região, ao tornar Parauapebas “um centro estratégico universitário de formação de mão de obra superior, para que possamos fazer valer as oportunidades e desafios econômicos da região, com mão de obra local”.

Helder Barbalho também informou que já existem tratativas para instalação de um novo campus em Canaã dos Carajás.

O governador também anunciou que, até o final deste ano, deve encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) um Projeto de Lei para a criação de mais duas universidades estaduais nas regiões Sul e Sudeste e Oeste do Pará.

Avanço

De acordo com a coordenadora do campus de Parauapebas, professora Tatiane Bahia, a entrega da unidade representa o “avanço na educação superior da cidade, e trará cara de cidade universitária para o município de Parauapebas, possibilitando e​xpandir a universidade ainda mais para o interior, com garantia de sucesso e inovação”.

O reitor da Uepa, Clay Chagas, confirmou que as aulas no novo campus já começam na terça-feira (12). Para ele, “o campus de Parauapebas já nasce grande, não só pela estrutura que ele tem, mas pela própria dinâmica dos cursos ofertados”.