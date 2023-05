Uepa divulga 5ª repescagem do Prosel 2023; 444 estudantes foram convocados

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) publicou, nesta sexta-feira (12), a lista de aprovados na 5° Repescagem do Prosel 2023, obedecendo a classificação para as chamadas subsequentes conforme a listagem deste edital (https://www.uepa.br/pt-br/editais/edital-45-2023). Os convocados devem realizar a matrícula até domingo (14), de forma online.

As verificações da autodeclaração pelas bancas de Heteroidentificação dos convocados aprovados nas cotas étnico-raciais acontecem na próxima segunda-feira (15), de 9 às 13 horas, em todas as Coordenações de Registro e Controle Acadêmico (CRCAs). A confirmação de matrícula para todos os candidatos nas CRCAs, com entrega obrigatória dos documentos, ocorrerá até terça-feira (16).

Os estudantes deverão apresentar os seguintes documentos: Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa (disponível aqui); Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino); 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida); Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição; Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou declaração de Ensino Médio que deverá ser substituída pela documentação definitiva em até 15 dias); Comprovante de Residência (recente que contenha CEP) e o Formulário de autodeclaração.

Serviço:

12 a 14/05/2023: Matrícula Online (pré-matrícula)

15/05/2023: Verificação da autodeclaração pelas bancas de Heteroidentificação (no horário de 09h às 13h em todas as CRCAs).

15 e 16/05/2023: Confirmação de matrícula para todos os candidatos nas CRCAs, com entrega obrigatória dos documentos.