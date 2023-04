Uepa divulga terceira lista de repescagem do Prosel 2023

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) publicou nesta sexta-feira (14) a nova lista de aprovados na terceira repescagem do Prosel 2023. Os convocados devem realizar a matrícula on-line até domingo (16), de forma online. A listagem dos candidatos é realizada obedecendo a ordem de classificação para as chamadas subsequentes seguindo os critérios determinados no edital para as vagas não preenchidas. Nesta repescagem, ao todo, 743 candidatos foram selecionados, sendo 161 cotistas étnico-raciais, 378 de cotas socioeconômicas e 204 não cotistas, segundo informações da Diretoria de Acesso a Avaliação (DAA).

Na segunda-feira (17), os candidatos aprovados nas cotas étnico-raciais deverão se dirigir ao campus onde foram aprovados para a realização das verificações da autodeclaração pelas bancas de heteroidentificação, no horário de 09h às 13h, nas Coordenações de Registro e Controle Acadêmico (CRCAs). A entrega da documentação obrigatória para confirmação da matrícula dos alunos aprovados segue até terça-feira (18), nas CRCAs.

Os estudantes deverão apresentar os seguintes documentos: Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa (disponível aqui); Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino); 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida); Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição; Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou declaração de Ensino Médio que deverá ser substituída pela documentação definitiva em até 15 dias); Comprovante de Residência (recente que contenha CEP) e o Formulário de autodeclaração.

Serviço:

14 a 16/04/2023: Matrícula On-line (pré-matrícula)

17/04/2023: Verificação da autodeclaração pelas bancas de Heteroidentificação (no horário de 09h às 13h em todas as CRCAs).

17 e 18/04/2023: Confirmação de matrícula para todos os candidatos nas CRCAs, com entrega obrigatória dos documentos.