Uepa oferta 62 vagas para professor efetivo em Belém e no interior; veja

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) estará com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (23) em concurso público para professores com lotação em campus específico da instituição, em um dos Departamentos do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), em Belém e no interior.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Estão sendo ofertadas 62 vagas para a carreira docente do Magistério Superior, em regime de Trabalho de Tempo Integral (40 horas semanais), Classe B, nível Assistente I, do quadro efetivo da instituição.

VEJA MAIS

Os interessados em participar do certame devem se inscrever exclusivamente pelo sistema on-line, até o dia 21 de setembro. A taxa de inscrição será de R$ 350. As provas serão realizadas no campus de Belém e nos campi da interiorização da Uepa, de acordo com o campus de lotação da vaga. O local, data e horário de realização da prova escrita serão disponibilizados na página de Acompanhamentodo Processo.

O concurso será composto de quatro fases: Prova Escrita (de caráter eliminatório e classificatório); Prova Didático-Prática (de caráter eliminatório e classificatório); Avaliação do Memorial, que consiste em defesa e arguição (de caráter classificatório); e Avaliação de Títulos (de caráter classificatório).

Para acompanhar as informações relativas a este certame, os candidatos devem acessar a página da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), além do site da universidade, na área relativa ao referido edital.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).