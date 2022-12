Parauapebas é palco da 9ª edição do festival 'Rock in Roça'

Dezembro começou com o pé direito para os apaixonados por rock, reggae, blues, ritmos paraenses, entre outros estilos. Isso porque Parauapebas se tornou palco da 9ª Edição do Festival Rock in Roça (RiR) realizado tradicionalmente no município todos os anos. O festival chama a atenção não somente pelas atrações, mas também pelo ambiente em que é realizado. Em contato com a natureza, o festival se torna um atrativo turístico cultural.

Tudo começou em 2014 quando um grupo de amigos e músicos se reuniu no Sítio Açaizal, localizado na Vila Cedere I, a 20 quilômetros de Parauapebas, para curtir uma paixão em comum: os clássicos de rock, MPB, samba, blues e bossa nova, estilos que, à época, praticamente não tinham espaço em Parauapebas onde o sertanejo sempre foi dominante.

O encontro foi tão bom que, no ano seguinte, eles decidiram oficializá-lo. Nascia o Rock in Roça trazendo o búfalo como mascote e como primeiro tema a banda The Beatles. Mas na primeira camisa oficial do festival não são os músicos ingleses que atravessam a famosa rua londrina Abbey Road como na capa do 12º álbum da banda. Mas sim, búfalos.

Arborismo praticado em 2021 dá lugar à trilha ecológica este ano (Divulgação/ Ícaro Matos)

A cada ano o Rock in Roça começou a atrair mais público, sempre apresentando covers de bandas e músicos famosos. Em 2016 foi o Pink Floyd, seguido por Led Zeppelin, Elvis Presley, Queen e Legião Urbana. Depois, por causa da pandemia da covid-19, foram quase dois anos sem realizar o festival, mas em 2021 o Rock in Roça voltou com tudo com a apresentação da banda Biquíni Cavadão.

Este ano uma das atrações do festival é o cantor e compositor Nando Reis, o ex-Titãs desembarcou em Parauapebas para encerrar os dois dias Rock in Roça, que além da turnê Nando Hits conta ainda com mais 14 atrações musicais. No primeiro dia do RiR uma das grandes atrações foi o guitarrista, percussionista e produtor musical Félix Robatto, fundador da extinta banda La Pupuña e que segue carreira solo com músicas para quem curte guitarrada paraense, surf music e aquele som bem latino.

Os organizadores do RiR acreditam que este ano irão bater recorde de público e, de uma vez por todas, projetar o Festival da Roça de Parauapebas para outros Estados do país.