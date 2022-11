Nando Reis será atração no 'Rock in Roça', de Parauapebas

Nando Reis vai se apresentar na 9ª edição 'Rock in Roça' (RiR), em Parauapebas, no sudeste paraense. O festival acontece nos dias 3 e 4 de dezembro, Outros 14 artistas musicais irão passar pelo palco do festival, no Sítio Açaizal, na Vila Cedere I.

O guitarrista Félix Robatto será a atração principal da primeira noite do RiR com o show de guitarrada paraense, surf music e ritmos latinos. Outros artistas que irão se apresentar na noite de estreia do festival, serão: DJ Rod, bandas Madah e Magnata, Dhiék Pyller, Mud Whiskey e MR Rock.

Nando Reis vai apresentar o show da turnê "Nando Hits", na segunda noite do RiR, com sucessos como "Sou Dela", "Marvin", "O Segundo Sol", "Relicário", "As Coisas Tão Mais Lindas", "Não Vou Me Adaptar", "All Star", "Sutilmente", "Por Onde Andei", "Os Cegos do Castelo" e "Pra Você Guardei o Amor", entre outras.

Também irão se apresentar na noite de encerramento da edição, o DJ Paulo Vinil, Raízes Parauaras, Santakaya, Luciano Figueiredo, Dona Lica e Dell Oliveira.

Natureza

O evento de caráter multicultural também vai oferecer praça de alimentação, arte, trilha ecológica e área de camping. O festival acontece em uma fazenda de búfalos, que fica vizinha ao Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, repleto de cachoeiras e cavernas. “No Rock in Roça, respiramos não só boa música, mas também muita natureza. Podemos relaxar e depois nos divertir bastante”, diz Pedro de Oliveira, organizador do evento.

Já na tenda cultural do RiR, o público pode conferir literatura, artesanato paraense, exposição de artes e gastronomia, com destaque ao queijo de búfala, além de aplicação de grafismo corporal indígena. Para dormir na área de camping da fazenda, o ingresso custa 1 quilo de alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado será doado para uma instituição filantrópica.

Como começou

Em 2014, um grupo de amigos e músicos se reuniu no Sítio Açaizal para curtir rock, MPB, samba, blues e bossa nova, estilos que praticamente não tinham espaço em Parauapebas, onde o sertanejo é dominante. O evento foi um sucesso e se repetiu nos anos seguintes com o nome de Rock in Roça, apresentando covers de bandas e músicos famosos até chegar a oferecer atrações nacionais, além dos artistas da região e de Belém. No ano passado, o RiR contou com o show de Biquíni Cavadão.

Agende-se:

'Rock in Roça' em Parauapebas

Dias: sábado e domingo, 3 e 4 de dezembro

Hora: sempre a partir das 15h

Local: no Sítio Açaizal, na Vila Cedere I, distante 20 quilômetros do centro de Parauapebas.

Informações: (94) 99182-9836