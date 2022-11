Pitty e Nando Reis fazem show inédito em Belém

“PittyNando” chega em Belém, neste sábado (19), no Espaço Náutico, com a turnê “As Suas, As Minhas e As Nossas”. Em um show inédito, Pitty e Nando Reis mostram o que tem de melhor nos seus repertórios com esse feat de tirar o fôlego.

A direção do espetáculo é feita pela cantora, que analisou cuidadosamente o repertório de ambos, até chegar no resultado que poderá ser visto no show. Será possível encontrar os clássicos das carreiras da dupla nessa apresentação.

“A construção de seleção de repertório fomos desenvolvendo desde que começamos a conversar. A gente foi tentando entender que músicas dialogavam e a gente percebeu que na verdade nossa obra dialoga muito, mais até do que imaginávamos. Primeiro fiz um setlist gigantesco, com todas as músicas dele, ouvi toda a obra dele e ai fomos fazendo uma peneira. Que músicas combinam, que música as pessoas gostariam de ver a gente cantando junto e, principalmente, que músicas se mesclam umas às outras de forma orgânica. Então você vai ver no show que a gente fez um estudo de tonalidade para passar de uma música para a outra, um estudo de beat. Vamos usar algumas coisas eletrônicas e a banda também tocando, vai ter sample, uma linguagem bem moderna de arranjo para a música e trazendo cada uma para o universo da outra. São músicas que as pessoas conhecem de um jeito que elas nunca ouviram”, disse Pitty.

As músicas chegam com novos arranjos e novas versões, mas tudo em perfeita harmonia, assim como é o clima de Pitty e Nando no palco. Com um setlist recheado de sucessos, a dupla ainda canta a inédita sucessos “PittyNando”. A canção é a primeira parceria deles e traduz com perfeição o espírito da turnê.

Além dessa inédita, o público irá escutar “All Star” (Nando Reis), “Máscara” (Pitty), “Do Seu Lado” (Nando Reis) e “Me Adora” (Pitty), além de várias outras surpresas.

“O entrosamento, tanto entre nós dois como entre a banda, está incrível. O público cantando todas as músicas do início ao fim é realmente catártico. O show está lindo e estamos muito empolgados com o resultado da montagem, da luz, dos vídeos. Visualmente a gente chegou no lugar que queria e estamos muito felizes em compartilhar isso com o público. ‘As Suas, As Minhas e As Nossas’ é uma turnê com começo, meio e fim, então quem estiver a fim de ver esse show é bom aproveitar porque é algo bem pontual”, disse Pitty.

Agende-se

Data: sábado, 19

Hora: 21h

Local: Espaço Náutico - Av. Bernardo Sayão, 5232 - Guamá - Belém/PA