Parauapebas: conheça a cidade que se tornou potencial turístico na região sudeste do Pará

Localizada na região Sudeste do Pará, Parauapebas surgiu a partir da descoberta de grandes jazidas de minério de ferro em Serra dos Carajás no final da década de 1960, só vindo a ser exploradas no início dos anos 1980, momento em que a região atraiu olhares de pessoas de diferentes partes do Brasil que em busca da riqueza com a exploração do ouro em Serra Pelada viram na oportunidade a melhoria de vida.

A emancipação de Parauapebas, se deu a partir do surgimento da Vila chamada de Rio Verde, dando lugar tempos depois a um bairro da cidade, com seu povoamento e crescimento, a denominada atualmente como Capital do Minério conquistou sua independência.

O município conta hoje com aproximadamente 213 mil habitantes, conforme estimativas do Censo 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com um fluxo migratório impulsionado pela extração de recursos minerais, essa população tem crescido e tornou a cidade em um cenário de grandes oportunidades no mercado de trabalho.

Parauapebas não para, com a instalação de grandes empresas, devido à exploração do minério de responsabilidade da Vale, a geração de emprego e renda proporcionou a miscigenação, com forte presença de pessoas vindas principalmente dos estados do Maranhão, Minas Gerais e Goiás, atraídos pela grande oferta de trabalho, além da oportunidade de mercado, como é o caso de grandes empresas, e construíram histórias.

Nome faz referência ao rio Parauapebas que corta o município (Divulgação/ Ascom/ PMP)

Distante 719 km de Belém, a Capital do Minério é a cidade que mais cresce no país. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município em Parauapebas é de R$ 114.753,57, um dos maiores do Pará. A cidade tem um potencial econômico grandioso e a cada dia cresce em diversidade, e foi pensando em seus mais diversos segmentos, um deles com enfoque no turismo, que a cidade vem se transformado como atrativos que tem levado turistas de diversas partes do mundo a visitar a cidade.

Paisagens exuberantes atraem olhares

As paisagens exuberantes e as rotas turísticas têm atraído cada vez mais olhares para a cidade que antes era vista apenas como exploração de minério. Por esse motivo, Parauapebas vem passando por uma transformação em sua estrutura, grandes obras têm deixado o município mais atraente aos munícipes e aos turistas que visitam o lugar. O objetivo é garantir o incentivo ao desenvolvimento sustentável local.

Cidade de povo hospedeiro, quem chega à Capital do Minério se surpreende com a receptividade calorosa da população, com seu potencial econômico e sustentável, o município tem atraído turistas nacionais e internacionais. A população que formou a cidade é composta de imigrantes de várias regiões do país, o que garante ao município uma pluralidade cultural, que pode ser apreciada por todos que chegam a Parauapebas.

Rica em biodiversidade, o município está situado em meio a floresta amazônica sendo composto de seis unidades de conservação e uma reserva indígena, e conta com inúmeras espécies da flora e fauna. A cidade possui importantes atrativos turísticos, como trilhas em meio à exuberante floresta preservada, cachoeiras de águas cristalinas, lagoas, observação de aves e cavernas ferríferas com vestígios arqueológicos.

Cidade surgiu e cresceu a partir de uma vila chamada Rio Verde (Divulgação/ Ascom/PMP)

O investimento na área do turismo tem levado o nome de Parauapebas a grandes eventos com o foco no desenvolvimento econômico, cultural e turístico, e a cada dia a cidade se prepara para novos investimentos, com projetos como, a construção de três parques temáticos, um deles será implantado dentro da floresta de Carajás, onde será construída a maior tirolesa da América Latina, o segundo parque fica localizado no centro da cidade, em frente ao prédio da prefeitura, que contará com telégrafo, além da criação do “Parque Jeca Tatu”, o espaço irá receber este nome inspirado no maior festival junino que acontece no município.

Outro importante investimento será o Complexo Turístico de Parauapebas. Uma obra que contará com um espaço de 150 mil metros quadrados de área urbanizada localizado no centro da cidade.

Origem do nome 'Parauapebas'

A cidade recebeu este nome tendo como referência o Rio Parauapebas, que corta o município, “Parauapebas” é um termo de origem tupi que significa “afluente raso do rio grande”, através da junção de Pará (rio grande), ‘y (rio) e peb (achatado), ou “papagaio baixo”, através da junção de parauá (papagaio) e peb (achatado).