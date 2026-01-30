paraense que mora em goiânia foi o 3º lugar geral na uepa

"A Medicina não foi um sonho de infância. Ela foi uma construção de sonho”. É o que afirma Ingrid Rebeca de Morais Soares, de 23 anos, 3º lugar geral na Universidade do Estado do Pará (Uepa) no curso de Medicina (Belém). Ela nasceu em Capanema, no nordeste do Estado. Aos 18 anos, ela saiu do Pará e foi para Goiânia (GO) em busca de oportunidades melhores. “Eu venho de uma família humilde e sempre estudei em escola pública. Desde muito cedo eu entendi que, se eu quisesse mudar a minha realidade, o estudo seria o único caminho”, afirmou.

Por isso afirmou que a Medicina foi uma construção de sonho. “Aos 17 anos, ainda no Pará, eu percebi que eu só poderia transformar minha realidade através da educação. Desde então, eu nunca parei de tentar. Fui aprovada em Enfermagem, cursei dois anos e, ao mesmo tempo, continuava estudando para o Enem. Foram anos conciliando trabalho, faculdade e estudos, com muito esforço e renúncia”, contou.

Em 2025 veio a primeira aprovação em Medicina, pelo ProUni, no estado onde mora atualmente. “Eu cursei um ano, mas o desejo de estudar em uma universidade pública sempre permaneceu muito forte. Mesmo já estando na Medicina, continuei estudando para o Enem e consegui uma nota que nunca imaginei alcançar”, contou.

Ingrid: “Ser aprovada pelo Sisu em uma universidade federal que foi a UFG, e também especialmente, conquistar o 3º lugar geral na Uepa tem um significado imenso para mim. Essa vitória no Pará, o estado onde nasci, cresci e estudei em escola pública, é uma forma de honrar minhas origens e mostrar que é possível sonhar alto mesmo quando se começa com pouco. É uma conquista que carrega o esforço de uma família inteira”, afirmou.

“Sou muito grata a Deus, que nunca soltou a minha mão, ao meu esposo, que sempre esteve comigo em todos os momentos, aos meus pais, minhas tias maternas e a todos os familiares que sempre acreditaram em mim. Gostaria de mencionar também, minha amiga Isy nos agradecimentos”, contou. No início de janeiro ele veio para o Pará passar férias e ver sua família. Os pais moram em Santa Luzia do Pará. “Não imaginava comemorar aprovações aqui. Foi tudo muito repentino”, contou.