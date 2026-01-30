Sorte e bons caminhos aos calouros: Uepa recebe aprovados com banho de cheiro

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta quinta-feira (30) seu listão dos aprovados do seu vestibular 2026. Com ele, uma ação simbólica também marcou o anúncio: a distribuição de banho de cheiro aos aprovados.

Segundo a Uepa, a iniciativa tem como objetivo atrair boas energias e afastar as más vibrações, funcionando como uma forma de acolhimento aos novos estudantes e de celebração do início de uma nova etapa acadêmica. Veja:

De acordo com informações repassadas pela assessoria da instituição, o banho foi preparado com ervas tradicionais da região, como pripioca, patchouli, manjericão, alfazema e catinga de mulata, entre outras.