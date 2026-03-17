Boto-cor-de-rosa é resgatado após encalhar em canal do bairro do Marco, em Belém

Um boto-cor-de-rosa foi resgatado na manhã desta terça-feira (17) após encalhar em um canal na rua União, com a travessa Mauriti, no bairro do Marco, em Belém. A retirada do animal foi realizada por uma equipe do Instituto BioMA (Biologia e Conservação de Mamíferos Aquáticos da Amazônia), ligado à Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com apoio do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

De acordo com as informações iniciais, o animal pode ter sido levado ao local após a elevação do nível da água provocada pelas fortes chuvas que atingiram a capital paraense nos últimos dias. A área onde ele foi encontrado é um dos braços do rio Tucunduba. Segundo relatos, o boto teria chegado ao canal ainda na noite de segunda-feira (16), mas só foi avistado por moradores nas primeiras horas desta terça-feira.

boto-belém Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal

No local, o animal foi identificado por biólogos como sendo uma fêmea e apresentava ferimentos, possivelmente causados pelo contato com pedras e outros objetos após a diminuição do nível da água.

Segundo a bióloga Angélica Rodrigues, do Instituto BioMA, o boto será encaminhado para avaliação detalhada e cuidados especializados. “A gente vai levar ele ao instituto para fazer ultrassom ainda, para avaliar se confirma a gestação. De lá, ele vai para a UFRA, onde vai receber todos os cuidados”, declarou.

A bióloga detalhou que será feita uma análise para devolver o boto aos rios da região. “Vamos elaborar o plano de reabilitação do animal e de reintrodução para a natureza. Vamos torcer para que dê tudo certo. O estado de saúde, por enquanto, ainda está estável. Nós não podemos dar um diagnóstico ainda sem uma avaliação mais meticulosa”, explicou.

A especialista também destacou que ainda não é possível determinar como o animal chegou ao local. “Não tem como saber por qual caminho ele veio. Ele pegou o canal aí com essas chuvas grandes. É a primeira vez que ocorre um resgate desse com a nossa equipe na UFRA”, completou.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) informou que vai acompanhar o caso.