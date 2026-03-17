Boto resgatado em canal de Belém é encaminhado para centro especializado em Benevides, diz Ibama

O boto-cor-de-rosa resgatado na manhã desta terça-feira (17), após encalhar em um canal na rua União com a travessa Mauriti, no bairro do Marco, em Belém, foi encaminhado para atendimento especializado. De acordo com o Ibama, o animal foi levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), ligado ao órgão, em Benevides, onde passará por avaliação clínica e receberá os cuidados necessários com apoio do Instituto Bicho D'água. Até o momento, não há informações detalhadas sobre as condições de saúde do animal.

“A ocorrência mobilizou equipes parceiras que atuaram de forma coordenada para garantir a retirada segura do mamífero aquático do local. O Ibama destaca a importância de a população acionar os órgãos ambientais ao se deparar com animais silvestres em situação de risco. Deve-se qualquer tipo de manejo inadequado que possa agravar o estado do animal ou colocar pessoas em perigo”, frisou.

O resgate foi realizado por uma equipe do Instituto BioMA (Biologia e Conservação de Mamíferos Aquáticos da Amazônia), ligado à Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com apoio do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

De acordo com as informações iniciais, o boto pode ter sido levado ao local após a elevação do nível da água provocada pelas fortes chuvas que atingiram Belém nos últimos dias. A área onde ele foi encontrado é um dos braços do rio Tucunduba.

Segundo relatos de moradores, o animal teria chegado ainda na noite de segunda-feira (16), mas só foi avistado nas primeiras horas da terça-feira (17). No local, os biólogos identificaram que se trata de uma fêmea, que apresentava ferimentos, possivelmente causados pelo contato com pedras e outros objetos após a redução do nível da água.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) informou que vai acompanhar o caso. Já o Corpo de Bombeiros disse que, durante a operação integrada com o BPA, a UFRA e o BIOMA, os militares da corporação prestaram suporte operacional, assegurando a estabilidade da área e contribuindo para o transporte seguro do animal, enquanto as equipes técnicas realizaram os procedimentos necessários para minimizar o estresse e evitar possíveis lesões. "Após o resgate, o boto foi encaminhado para avaliação e cuidados especializados sob responsabilidade da UFRA, onde passará por acompanhamento veterinário e biológico", comunicou.

Havia a suspeita de que o boto estaria gestante. No entanto, o Ibama negou essa informação e destacou “a importância de a população acionar os órgãos ambientais ao se deparar com animais silvestres em situação de risco. Deve-se qualquer tipo de manejo inadequado que possa agravar o estado do animal ou colocar pessoas em perigo”.