Paraense é morto durante operação policial contra grande assalto a banco

O paraense Welington dos Santos Silva, de 31 anos, natural de Parauapebas, sudeste do Estado, foi um dos 25 mortos identificados, na noite da última quinta-feira (4), em um confronto com policiais em dois sítios de Varginha (MG), que ocorreu no domingo (31). As informações são do Correio Carajás.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, no total foram 26 suspeitos mortos. O grupo de bandidos planejava roubar cerca de R$ 65 milhões em um centro de distribuição de valores do Banco do Brasil.

Para executar o crime, eles usariam a modalidade novo cangaço, e contariam com fuzis e explosivos para desamarrar a segurança. As instituições financeiras seriam roubadas e os moradores reféns feitos de refém dos suspeitos.

Durante a operação, nenhum policial ficou ferido. Welington dos Santos Silva foi o único paraense morto. Todos os corpos já foram liberados pelo Instituto Médico Legal para sepultamento pelos familiares.

Confira a lista dos suspeitos identificados: